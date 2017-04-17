«Из-за чего Касым-Жомарт Токаев приревновал Нурлана Нигматулина». «Тажин вернулся, чтобы перезагрузить идеологический блок Акорды». «Азат Перуашев: Мы предлагаем строить общежития для молодёжи, не имеющей средств на ипотеку»

IA - CENTR . RU . «Казахстан-2017: Не бояться неудобных вопросов. Ч.1» - Андрей КАРПОВ - Статья Нурсултана НАЗАРБАЕВА затрагивает вопросы, которые имеют отношения к настоящему и будущему всех постсоветских стран. Поэтому, признавая, что все решения, принимаемые казахстанской стороной, являются ее внутренним делом, мы не можем остаться в стороне от главного дискуссионного сюжета (с позиций России) – что мы готовы предложить нашим партнерам в плане цивилизационного выбора – как образец для подражания.

MATRITCA . KZ . «Разговорчики с Султанбеком Султангалиевым. Сирия, Россия-Казахстан и латинизация всей страны».

«Разговорчики с Султанбеков Султангалиевым. Часть 2-я. Соловьев, велосипед и снова латинизация» - Любое выступление главы государства всегда содержит в себе несколько мессенджей для страны и для зарубежья. Статья президента является сигналом, прежде всего, для Запада о независимой позиции Казахстана и неучастии нашей страны в жесткой конфронтации между Россией и западными странами. Внутри страны посыл президента направлен, прежде всего, национал-патриотическим кругам. Как правило, подобные маневры начинают использоваться накануне крупных политических событий выборного характера.

CARAVAN . KZ . «Из-за чего Касым-Жомарт Токаев приревновал Нурлана Нигматулина» - Активную деятельность сенаторов, которую в последнее время отмечают политические обозреватели, политолог Данияр АШИМБАЕВ связывает в первую очередь с тем, что за последний год в верхнюю палату парламента пришли очень влиятельные люди. Еще одной причиной активизации могло стать соперничество между спикерами палат.

«Жильцам показали средний палец» - Пробивка дороги через улицу Федосеева в Турксибском районе Алматы для жителей частного сектора обернулась кошмаром: на их участки свалили тонны грунта, в результате повреждены отдельные строения. На все просьбы остановить беспредел рабочий отреагировал… неприличным жестом. В минувший вторник на территории пострадавших прошло выездное судебное заседание.

365 INFO . KZ . «Тажин вернулся, чтобы перезагрузить идеологический блок Акорды» - Заняв кресло недавно арестованного замглавы администрации президента Баглана МАЙЛЫБАЕВА, он вернулся в Астану не в самое простое время. Само информационное пространство претерпело серьезные изменения – активно заработали социальные сети, постоянно выдающие как бы собственный контент и никак не подконтрольные государству. Как построит работу идеологического блока администрации ее недавно назначенный первый заместитель руководителя, в 13-й серии цикла статей о политических тяжеловесах рассказал политолог Данияр АШИМБАЕВ.

«Китайская экспансия не страшна Казахстану» - Китайским инвесторам принадлежит 11% внешних обязательств госсектора РК, что вызывает у многих опасение. Экономисты не видят в этом угрозы: долг Китаю обусловлен присутствием в стране китайских компаний.

TIME . KZ . «Азат ПЕРУАШЕВ, лидер партии “Ак жол”: Мы предлагаем строить общежития для молодёжи, не имеющей средств на ипотеку» - Я, от имени фракции "Ак жол", предложил строить благоустроенные общежития. А мульку про "квартиры без туалетов" придумал кто-то другой, вырезал и запустил в сеть пятисекундный отрезок из моего выступления. Почему же тогда не показать выступление целиком? Или хотя бы ту часть, где я вношу конкретные предложения правительству? Можете зайти на сайт Мажилиса и сами прочитать, что именно мы предлагаем. Время размещения документа тоже можно проследить.

«Курам на смех» - На воротах одной из помпезно открытых птицефабрик Алматинской области, в свое время покрывавшей 50 процентов потребности страны в мясе птицы и яйце, висит замок. На огромной территории в 600 га, кроме сторожей да летающих над пустыми помещениями голодных ворон, никого не видать.

Петр СВОИК – «Кто лишний?» - Пока деятельность общественного совета (ОС) при ЕНПФ развивается по нарастающей - в том смысле, что вскрывается все больше вопросов, требующих решения. Процесс пока параллелен: ЕНПФ и Национальный банк презентуют нам планы реформирования пенсионного накопительства, мы же - видение провалов и узких мест в этих планах. И знаете, что выясняется прежде всего? Отсутствие собственно плана.

THEOPENASIA . NET . «Досым Сатпаев: Мы вытаскиваем скелеты из шкафов пенсионной системы» - Пожалуй, ни один казахстанец сейчас на полном серьезе не рассчитывает, что пенсионные отчисления как-то помогут ему достойно жить в старости. Мы и раньше подозревали, что в пенсионной системе РК не все гладко. Но после того, как в республике был создан при Едином национальном пенсионном фонде Общественный совет, и совет этот начал вытаскивать на свет божий совершенно неприглядные вещи, подозрения стали превращаться в уверенность. Члены Общественного совета считают, что ЕНПФ сейчас активно используется чиновниками как возможность залатать бреши в бюджете – то есть, по сути, наши с вами пенсии уходят в «черные дыры»: поддержать на плаву банк, который вот-вот обанкротится; прикупить необходимое оборудование для госпредприятия и так далее. Таким образом финансы, которые в идеале должны приумножаться, сейчас тратятся направо и налево.

AZATTYQ . ORG . «Карательные меры или требования к дисциплине на дороге» - Работа по поправкам в закон «О дорожном движении» в мажилисе парламента еще ведется, но законодательные инициативы уже вызвали нарекания автолюбителей. В последний раз этот закон меняли в 2015 году.

KAPITAL . KZ . «Банковский сектор РК в ожидании суперконцентрации» - В Казахстане резко активизировался процесс концентрации банковского сектора, в конце 2016 года — начале 2017 года 6 банков из 33 действующих на рынке заявили о возможном слиянии. После завершения процессов объединения более половины рынка (51% совокупного объема активов БВУ) будут контролировать два супербанка. Об этом пишет аналитическая служба Ranking.kz.

EXCLUSIVE . KZ . «Правда о казахском бизнесе» - За последние 10 лет, вопреки всему, количество МСП увеличилось в 2,4 раза, но 71% из них – это индивидуальные предприниматели. Это должно быть сигналом для правительства, которое собирается задушить этот сектор налогами. Анализ более 10 тысяч обращений предпринимателей, сгруппированных по 5 системным барьерам, сдерживающим развитие МСП показал, что это административные барьеры, доступ к рынкам сбыта, доступ к финансовым ресурсам и, наконец, к инфраструктуре.

CAMONITOR . COM . «Откуда у нас появятся футбольные «звезды», если их некому готовить?» - Совсем недавно известнейший российский портал sports.ru опубликовал статью «о тех, кому довелось жить и работать рядом с лучшим тренером России» (имеется в виду Курбан БЕРДЫЕВ). Несколько строк посвящено Павлу ЧЕРЕПАНОВУ – в частности, он назван «одним из самых популярных методистов в российском футболе, по работам которого обучалось немало специалистов». После десяти лет плодотворной деятельности в штабе Бердыева заслуженный тренер РК вернулся на родину, в Алматы. Сегодня он занимается любимым делом – футбольной аналитикой и методологией. С ним мы и решили обсудить болезненную тему, касающуюся казахстанских тренеров.

SAYASAT . ORG . «Пришла весна» - Вчера, 16 апреля, комитет чрезвычайных ситуаций МВД РК задавал информационную повестку в стране. Повод был не радостный: в нескольких регионах страны прошли паводки с эвакуацией людей. Наблюдатели считают, что «это только первая волна». По их прогнозам стихия продлится до 20 мая.

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