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Анна ЛИПЕНЬ, Минск  [Всего статей: 82] на печать печатная версия статьи без элементов оформления комментарии комментарии читателей к статье

И снова дружба на миллиард

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Москва и Минск утрясли нефтегазовые вопросы и обсуждают условия нового кредита

В среду 12 апреля стало известно, что Александр Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС – тот самый, к которому, как он говорил в феврале, он даже "не прикоснется" до решения проблем между Беларусью и Россией.

Вплоть до конца марта никаких намеков на то, что проблемы вдруг могут разрешиться, не было. Напротив, все, казалось, усугубляется: долги за газ росли, поставки нефти сокращались, Россельхознадзор вводил новые запреты на поставки молочных и мясных продуктов. Потом случился силовой разгон демонстрации, который практически совпал с разгонами митингов в России: на фото Минск 25 марта и Москва 26 марта выглядели практически близнецами-братьями.

И после этого совпадения, символически отразившего духовное родство двух государств, их отношения чудесным образом переменилось. В Санкт-Петербурге 3 апреля встретились Владимир Путин и Александр Лукашенко, и, несмотря на атмосферу ЧП, вызванную взрывом в метро, проговорили около 5 часов.

Результаты той встречи были чудесными. Как заявили оба президента, у Беларуси с Россией больше не осталось нерешенных вопросов. В течение десяти дней было обещано утрясти нефтегазовые проблемы, Россельхознадзору было поручено выехать в Беларусь для урегулирования конфликта по части продовольствия.

При ближайшем рассмотрении, правда, оказалось, что пряник, брошенный Минску, не столь уж сладок. Так, вопрос долга за газ размеров $ 726 млн, который образовался из-за споров о ценообразовании и который Минск категорически не признавал, решился путем рефинансирования.

То есть признать долг Беларуси все же пришлось, более того, до конца года страна продолжит покупать газ по $ 130 за куб.м, но так как денег на это нет, то Россия выделит кредит, за счет которого Минск и будет рассчитываться. Взамен уплаты долга "Газпром" обещает дать скидки с понижающим коэффициентом к формуле расчета цены газа в 2018 и 2019 годах.

С вопросом газа увязан нефтяной. С момента уплаты долга за газ Россия пообещала восстановить поставки нефти в прежних объемах, так, чтобы они достигли 24 млн тонн в год. До этого обычные объемы поставок были снижены на треть, что привело к очень плохим для Беларуси последствиям: недозагрузке НПЗ, сокращению экспорта нефтепродуктов и в конечном итоге к падению ВВП и валютным потерям.

Тупик, в котором находились переговоры с Россией по нефти, заставил Беларусь искать альтернативу. В результате она даже купила 600 тыс. баррелей у Ирана, однако это ничего не изменило: из-за сложной логистики углеводороды из дальнего зарубежья всегда будут уступать российским.

"Мы нашли развязки по этому вопросу, и Россия компенсирует нам это расхождение в нынешней цене и реальной цене за счет реэкспорта нефти", – объяснил уступку России по газовому долгу Лукашенко.

Вице-премьер России Аркадий Дворкович нивелировал эффект этого тезиса, заявив, что поставки нефти увеличат только после того, как Беларусь закроет газовый долг.

Казалось, что расплатиться за долг Беларусь не сможет раньше, чем будет подписано решение о выделении российского кредита, поэтому повышенный интерес вызывали сообщения об условиях и сроках кредитования.

По словам вице-премьера Беларуси Владимира Семашко, Беларусь договорилась с Россией о предоставлении кредита размером порядка $1 млрд. Кроме этого, Путин и Лукашенко якобы договорились о возобновлении кредитования Беларуси по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, которое Россия приостановила в прошлом году.

"Третий и четвертый транши, каждый по $300 млн – итого это $600 млн поступит в Беларусь на очень выгодных условиях, в хорошие сроки, по низким ставкам и так далее, – приоткрыл часть договоренностей от 3 апреля Семашко. – Также было сделано поручение еще дополнительно около $1 млрд кредита тоже на хороших условиях выделить".

Но не успели СМИ выяснить, что это за "очень хорошие условия", как стало известно, что долг за газ Беларусь выплатила. И на следующее же утро, 14 апреля, Россия стала наращивать объемы поставки нефти.

Судя по тому, что сообщений о зачислении кредита еще не было, долг Минск заплатил из золотовалютных резервов. Образовавшуюся в результате брешь нужно срочно закрывать, так что российский кредит будет употреблен на латание ЗВР. Дело это очень ответственное, учитывая что, по оценке рейтингового агентства S&P, чистые резервы Беларуси насчитывают менее $ 1 млрд. Остальные $ 4 млрд, которые числятся в "заначке" (всего ЗВР Беларуси составляют порядка $5 млрд), не в счет, так как столько в совокупности весят валютные обязательства Нацбанка перед белорусскими банками и правительственный депозит.

Из острых вопросов на сегодня остается продовольственный: больше десяти белорусских молочных и мясных комбинатов по-прежнему находятся в черном списке Россельхознадзора и не могут поставлять свою продукцию в Россию. А глава ведомства Сергей Данкверт продолжает троллить коллег из Минска рассказами об обнаружении белорусского творога в своем холодильнике и на вопросы о проверке в отношении него Генпрокураторой Беларуси предлагает возбудить уголовное дело против Минсельхозпрода.

Впрочем, в Минсельхозпроде уверены, что политические договоренности президентов скоро положат конец неприятностям, и санкции с заводов снимут уже в апреле.

Экономистам еще предстоит подсчитать реальные выгоды и убытки Москвы и Минска от заключенной сделки. До тех пор, пока не раскрыты точные суммы и условия кредитования, сделать это сложно. Но по косвенным признакам можно предположить, что Минск все же остался не внакладе. Вопреки здравому смыслу чиновники в эти дни вовсю раскручивают брошенную президентом идею о повышении средних зарплат в Беларуси до $ 500 к концу года.

Впрочем, настоящую цену нового пакта о дружбе аналитики ищут в военно-политической сфере. На фоне обострившегося в мире противостояния белорусский плацдарм становится для России все более востребованным. И случившееся в связи с разгоном митингов охлаждение между Беларусью и Западом было как нельзя кстати для восстановления Москвой статуса "кво".

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© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.


Тэги: минск, москва, газ, путин, лукашенко, еаэс, кодекс

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ЛИПЕНЬ Анна

ЛИПЕНЬ Анна

 


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Сетевой Казахстан. 14 апреля 2017г.


Насколько эффективным был американский ракетный удар по сирийской авиабазе?!
Представляется очевидным то, что сведения американских и российских источников на этот счет расходятся с фактическими результатами


Война Миров. Сирийский узел оказался из бикфордова шнура
Трамп доказал, что может выстрелить из своего геополитического кольта. Будет ли Путин стрелять из «ТТ»?


14 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 14 апреля 2017 г.
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13 апpеля 2017 15:30Видео
Азат Перуашев – маяк социальной справедливости
Пётр Своик о том, как депутаты добросовестно отрабатывают свои зарплаты


Такое кино. Еще один лайфхак для казахского аула
Как сделать деньги на кинематографическом гипнозе? Почему Казахстан, став съемочной площадкой для многих фильмов, так и не научился на этом зарабатывать?


«Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания». «Эпитафия по «зиялы қауым»: кризис казахской интеллигенции». «При текущем состоянии госаппарата задача перехода на латиницу невыполнима»
Сетевой Казахстан. 13 апреля 2017г.


Каракат Абильдина: «Я абсолютно себя виноватой не чувствую. Моя совесть чиста»
Сетевые СМИ о проведении дня рождения в мечети Хазрет


А была ли химическая атака против гражданского населения в Сирии?!
Отставной полковник Разведывательного управления министерства обороны США Патрик Ланг, основываясь на своих собственных источниках в разведывательном сообществе, представил нам разъяснение того, что могло произойти на самом деле


13 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 13 апреля 2017 г.
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Президент вносит в информповестку безопасность, а не социально-экономические проблемы
Политзамер состояния страны с политологом Сергеем Акимовым (Центр актуальных исследований «Альтернатива»)


КСК – как много в этих буквах для сердца жителя сплелось
У собственника жилья только обязанности, а у председателя КСК – одни права


«Государство больше не будет поддерживать банки второго уровня». «Адвокаты подают в суд на суд». «Зачем государство содержит ТВ и что пытается получить от него взамен?». «Пять фактов об иске акимата Алматы к Храпунову»
Сетевой Казахстан. 12 апреля 2017г.


Кейс «Медведев-Навальный» показал, что старые методы контроля информпространства не работают
Политолог Антон Морозов о том, что существует альтернатива телевизору и фабрикам ботов


А здесь распишитесь за дивиденды…
Листинговые компании Казахстана подводят итоги за 2016 год, аналитики делают свои выводы, а инвесторы внимательно следят за новостями. Они рассчитывают получить дивиденды – это основная цель большинства


Может ли российский президент позволить себе пойти на открытый конфликт с Соединенными Штатами?
Западная пресса о возможных последствиях ракетного удара США по сирийской авиабазе Шайрат


12 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 12 апреля 2017 г.
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11 апpеля 2017 19:00День за днем
11 апpеля 2017 14:00Видео
«Асад и Россия – заложники западных провокаций»
Экс-замминистра обороны РК Айткали Исенгулов о незаинтересованности Соединённых Штатов вести реальную войну с ИГИЛ


«Самой обсуждаемой новостью минувших выходных стало повышение зарплат депутатов». «Прикрепись к поликлинике – определи свой статус в системе ОСМС!». «Что такое кредитная история и как ее не испортить»
Сетевой Казахстан. 11 апреля 2017г.


Дутерте отказывается от поддержки однополых браков на Филиппинах
Президент Филиппин Родриго Дутерте сказал, что выступает против однополых браков, хотя ранее заявлял о готовности рассматривать возможность их легализации


У террористов нет религии, хотя все знают, что это неправда
Почему пассажиры рейса Москва – Оренбург не пустили на борт Ильяса Никитина


11 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 11 апреля 2017 г.
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10 апpеля 2017 16:00Видео
Асад планомерно уничтожает мирное население
Политолог Расул Жумалы о расстановке сил в сирийском конфликте


Война в Сирии – это русская война
Западу придется столкнуться с такой правдой. Сирийской армии больше нет. А есть российские командиры, сухопутные войска Ирана и отряды Хезболлы. Россия обладает весьма значительными технологическими возможностями и имеет опыт в создании и использовании высокоточных видов оружия. Остальное понятно без объяснений


«Томагавками» по Астанинскому переговорному процессу
Булат Султанов, доктор исторических наук, о катастрофической ситуации в международном праве


«Замахнулись на святое». «Перед идеологами от власти стоит цель – сблизить повестки общества и государства, уменьшить радиус взаимного недоверия». «Казахстанцы не ценят работу. Работодатели не ценят казахстанцев»
Сетевой Казахстан. 10 апреля 2017г.


«Казахстанская народная забава – «рейтинги акимов»
Сетевые СМИ о необъективности рейтингов


Три «золота» юниорского ЧМ по тяжелой атлетике, теннисисты Казахстана – в «плэй-офф» Мировой группы Кубка Дэвиса, уверенные шаги футзальной сборной к путевке на Евро-2018 и троевластие в футбольной премьер-лиге
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


В Чечне убивают разных людей, но Фейсбук почему-то возбудился из-за геев
Каждый болеет за свою команду, но неужели у ЛГБТ она такая большая?


10 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 10 апреля 2017 г.
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7 апpеля 2017 15:00Инфографика
Доходы казахстанцев с начала года значительно уменьшились
Казахстанцы вынуждены пересаживаться на подержанные авто, средний чек на продукты питания постоянно увеличивается, и даже стоимость услуг детских садов имеет тенденцию к росту


Лайфхак для казахского аула
Оказывается, для того, чтобы зарабатывать большие деньги на туристах, не нужно никаких вековых замков, крепостей и мечетей. И не нужно специальных госпрограмм и сверхфинансов. Достаточно немного креатива, чтобы стать магнитом для людей со всех концов света


«Будущий второй алматинский аэропорт \
Сетевой Казахстан. 7 апреля 2017г.


7 апpеля 2017 12:00Видео
Членство в ЕАЭС нужно Казахстану только по политическим причинам?
Финансовый аналитик Салтанат Абаева: ЕАЭС способствует снижению уровня жизни казахстанцев


«Белые» туроператоры просят убрать с рынка «серых» и «черных»
Закир Калиев, исполнительный директор ТОО «Туризм Казахстана», о том, что трудно соблюдать правила игры, когда большинство играет нечестно


Война Миров. НАТО сегодня. Кризис
Кризис доверия между США и европейскими партнерами по североатлантическому альянсу стал частью системного кризиса однополярного мира


Является ли Путин «выдающимся государственным деятелем» нашего времени?
Он отвергает новый мировой порядок, установленный в конце холодной войны Соединенными Штатами. Россия для Путина на первом месте


7 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 7 апреля 2017 г.
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6 апpеля 2017 16:00Видео
Триллионы достанутся олигархам, ипотечники списания долгов не дождутся
Пётр Своик о треугольнике государство-банки-население


Посол США в ООН Никки Хейли: Башар Асад является «военным преступником»
Ключевой темой проходящих в Женеве переговоров по Сирии является судьба президента этой страны Башара Асада


«Партия власти вступила в полемику с правительством». «Доля населения, овладевшего госязыком, составила 82,3%». «Ватничество» и национал-патриотизм – две стороны одной медали». «Космическая отрасль в панике после инцидента со спутником»
Сетевой Казахстан. 6 апреля 2017г.


Вирусный оптимизм: почему нам всегда говорят полуправду? На иностранный капитал надейся, а сам не плошай
Среди экономического шторма и неопределенности неожиданно случилась сенсация: Нацбанк РК зафиксировал рекордный приток прямых инвестиций в 2016 году. А на поверку выходит, что нет никакого рекорда, и, значит, нет никакой сенсации


«Оставьте нам Ди-ма-ши, а мы вам гамаши, беляши и всё, что угодно взамен!»
Сетевые СМИ о Димаше Кудайбергенове


6 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 6 апреля 2017 г.
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