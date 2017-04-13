И снова дружба на миллиард

В среду 12 апреля стало известно, что Александр Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС – тот самый, к которому, как он говорил в феврале, он даже "не прикоснется" до решения проблем между Беларусью и Россией.

Вплоть до конца марта никаких намеков на то, что проблемы вдруг могут разрешиться, не было. Напротив, все, казалось, усугубляется: долги за газ росли, поставки нефти сокращались, Россельхознадзор вводил новые запреты на поставки молочных и мясных продуктов. Потом случился силовой разгон демонстрации, который практически совпал с разгонами митингов в России: на фото Минск 25 марта и Москва 26 марта выглядели практически близнецами-братьями.

И после этого совпадения, символически отразившего духовное родство двух государств, их отношения чудесным образом переменилось. В Санкт-Петербурге 3 апреля встретились Владимир Путин и Александр Лукашенко, и, несмотря на атмосферу ЧП, вызванную взрывом в метро, проговорили около 5 часов.

Результаты той встречи были чудесными. Как заявили оба президента, у Беларуси с Россией больше не осталось нерешенных вопросов. В течение десяти дней было обещано утрясти нефтегазовые проблемы, Россельхознадзору было поручено выехать в Беларусь для урегулирования конфликта по части продовольствия.

При ближайшем рассмотрении, правда, оказалось, что пряник, брошенный Минску, не столь уж сладок. Так, вопрос долга за газ размеров $ 726 млн, который образовался из-за споров о ценообразовании и который Минск категорически не признавал, решился путем рефинансирования.

То есть признать долг Беларуси все же пришлось, более того, до конца года страна продолжит покупать газ по $ 130 за куб.м, но так как денег на это нет, то Россия выделит кредит, за счет которого Минск и будет рассчитываться. Взамен уплаты долга "Газпром" обещает дать скидки с понижающим коэффициентом к формуле расчета цены газа в 2018 и 2019 годах.

С вопросом газа увязан нефтяной. С момента уплаты долга за газ Россия пообещала восстановить поставки нефти в прежних объемах, так, чтобы они достигли 24 млн тонн в год. До этого обычные объемы поставок были снижены на треть, что привело к очень плохим для Беларуси последствиям: недозагрузке НПЗ, сокращению экспорта нефтепродуктов и в конечном итоге к падению ВВП и валютным потерям.

Тупик, в котором находились переговоры с Россией по нефти, заставил Беларусь искать альтернативу. В результате она даже купила 600 тыс. баррелей у Ирана, однако это ничего не изменило: из-за сложной логистики углеводороды из дальнего зарубежья всегда будут уступать российским.

"Мы нашли развязки по этому вопросу, и Россия компенсирует нам это расхождение в нынешней цене и реальной цене за счет реэкспорта нефти", – объяснил уступку России по газовому долгу Лукашенко.

Вице-премьер России Аркадий Дворкович нивелировал эффект этого тезиса, заявив, что поставки нефти увеличат только после того, как Беларусь закроет газовый долг.

Казалось, что расплатиться за долг Беларусь не сможет раньше, чем будет подписано решение о выделении российского кредита, поэтому повышенный интерес вызывали сообщения об условиях и сроках кредитования.

По словам вице-премьера Беларуси Владимира Семашко, Беларусь договорилась с Россией о предоставлении кредита размером порядка $1 млрд. Кроме этого, Путин и Лукашенко якобы договорились о возобновлении кредитования Беларуси по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, которое Россия приостановила в прошлом году.

"Третий и четвертый транши, каждый по $300 млн – итого это $600 млн поступит в Беларусь на очень выгодных условиях, в хорошие сроки, по низким ставкам и так далее, – приоткрыл часть договоренностей от 3 апреля Семашко. – Также было сделано поручение еще дополнительно около $1 млрд кредита тоже на хороших условиях выделить".

Но не успели СМИ выяснить, что это за "очень хорошие условия", как стало известно, что долг за газ Беларусь выплатила. И на следующее же утро, 14 апреля, Россия стала наращивать объемы поставки нефти.

Судя по тому, что сообщений о зачислении кредита еще не было, долг Минск заплатил из золотовалютных резервов. Образовавшуюся в результате брешь нужно срочно закрывать, так что российский кредит будет употреблен на латание ЗВР. Дело это очень ответственное, учитывая что, по оценке рейтингового агентства S&P, чистые резервы Беларуси насчитывают менее $ 1 млрд. Остальные $ 4 млрд, которые числятся в "заначке" (всего ЗВР Беларуси составляют порядка $5 млрд), не в счет, так как столько в совокупности весят валютные обязательства Нацбанка перед белорусскими банками и правительственный депозит.

Из острых вопросов на сегодня остается продовольственный: больше десяти белорусских молочных и мясных комбинатов по-прежнему находятся в черном списке Россельхознадзора и не могут поставлять свою продукцию в Россию. А глава ведомства Сергей Данкверт продолжает троллить коллег из Минска рассказами об обнаружении белорусского творога в своем холодильнике и на вопросы о проверке в отношении него Генпрокураторой Беларуси предлагает возбудить уголовное дело против Минсельхозпрода.

Впрочем, в Минсельхозпроде уверены, что политические договоренности президентов скоро положат конец неприятностям, и санкции с заводов снимут уже в апреле.

Экономистам еще предстоит подсчитать реальные выгоды и убытки Москвы и Минска от заключенной сделки. До тех пор, пока не раскрыты точные суммы и условия кредитования, сделать это сложно. Но по косвенным признакам можно предположить, что Минск все же остался не внакладе. Вопреки здравому смыслу чиновники в эти дни вовсю раскручивают брошенную президентом идею о повышении средних зарплат в Беларуси до $ 500 к концу года.

Впрочем, настоящую цену нового пакта о дружбе аналитики ищут в военно-политической сфере. На фоне обострившегося в мире противостояния белорусский плацдарм становится для России все более востребованным. И случившееся в связи с разгоном митингов охлаждение между Беларусью и Западом было как нельзя кстати для восстановления Москвой статуса "кво".

***

© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.