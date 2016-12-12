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Сильные морозы и гололед ожидаются в 6 регионах Казахстана 23-25 декабря
22 декабpя 2016 19:10 Просмотры 387 Комментарии 0


Казахстан ратифицировал соглашение о сотрудничестве стран СНГ в области предупреждения и ликвидации ЧС
22 декабpя 2016 18:51 Просмотры 161 Комментарии 0


Президент Казахстана подписал поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования
22 декабpя 2016 18:40 Просмотры 177 Комментарии 0


Назарбаев обсудил с главой коллегии ЕЭК повестку заседания Высшего Евразийского экономического совета
22 декабpя 2016 18:14 Просмотры 169 Комментарии 0


Президент Казахстана подписал поправки по вопросам противодействия экстремизму и терроризму
22 декабpя 2016 18:04 Просмотры 220 Комментарии 0


Казахстан ратифицировал соглашение с МАГАТЭ о создании банка низкообогащенного урана в РК
22 декабpя 2016 17:31 Просмотры 146 Комментарии 0


Т6,64 трлн пенсионных накоплений казахстанцев аккумулированы в ЕНПФ на 1 декабря
22 декабpя 2016 17:25 Просмотры 202 Комментарии 0


В казахстанских школах запретили собирать деньги на новогодние подарки
22 декабpя 2016 17:00 Просмотры 239 Комментарии 1


В Казахстане ежегодно растет число мигрантов из ЦА
22 декабpя 2016 16:06 Просмотры 235 Комментарии 0


S&P понизило рейтинг «Самрук-Энерго» до «ВВ-» с негативным прогнозом
22 декабpя 2016 15:22 Просмотры 252 Комментарии 0


Казахстанские воины-афганцы не хотят быть «социально уязвимым слоем населения»
22 декабpя 2016 14:26 Просмотры 260 Комментарии 1


Отказ двух двигателей стал причиной крушения самолета Су-27 близ Талдыкоргана
22 декабpя 2016 14:24 Просмотры 284 Комментарии 0


Президенты Казахстана и Ирана обсудили укрепление партнерства в торгово-экономической сфере
22 декабpя 2016 14:14 Просмотры 267 Комментарии 13


Политика Ирана благоприятно скажется на прикаспийских странах, считает президент Казахстана
22 декабpя 2016 13:13 Просмотры 217 Комментарии 0


Неполадки в топливной системе могли привести к крушению Су-27
22 декабpя 2016 12:53 Просмотры 224 Комментарии 0


В Алматы состоялось торжественное вручение золотых медалей Союза журналистов Казахстана
22 декабpя 2016 12:25 Просмотры 412 Комментарии 0


Парламент Казахстан принял закон о контрразведывательной деятельности
22 декабpя 2016 12:02 Просмотры 262 Комментарии 0


Парламент Казахстана принял закон о дактилоскопической и геномной регистрации
22 декабpя 2016 11:52 Просмотры 369 Комментарии 2


Парламент Казахстана принял закон о волонтерской деятельности
22 декабpя 2016 11:32 Просмотры 196 Комментарии 0


Nokia подала в суд на Apple за нарушение патентных прав
22 декабpя 2016 10:40 Просмотры 213 Комментарии 0


По факту крушения самолета Су-27 близ Талдыкоргана начато досудебное расследование
22 декабpя 2016 10:17 Просмотры 200 Комментарии 0


В аэропорту Алматы задерживаются 13 рейсов, 4 отменены
22 декабpя 2016 10:09 Просмотры 378 Комментарии 0


Fitch понизило рейтинг KEGOC до уровня «BBB-»
22 декабpя 2016 10:05 Просмотры 231 Комментарии 0


Автобусное сообщение между Казахстаном и Челябинской областью закрыто на неопределенный срок
22 декабpя 2016 09:30 Просмотры 255 Комментарии 0


В Сирии заключено новое соглашение о примирении
22 декабpя 2016 09:05 Просмотры 273 Комментарии 0


Президент Ирана прибыл в Казахстан
22 декабpя 2016 08:35 Просмотры 269 Комментарии 3


Дороги вокруг Букингемского дворца в Лондоне перекроют для безопасности туристов
22 декабpя 2016 08:20 Просмотры 233 Комментарии 0


В Казахстане утверждена предельная оптовая цена на сжиженный газ в I квартале 2017 г.
22 декабpя 2016 08:08 Просмотры 271 Комментарии 0


Осадки, местами сильные, ожидаются в четверг на всей территории Казахстана
22 декабpя 2016 08:02 Просмотры 215 Комментарии 0


Поиски разбившегося истребителя Су-27 ведутся в пригороде Талдыкоргана
21 декабpя 2016 21:49 Просмотры 313 Комментарии 0


В Актобе санкционирован арест экс-заместителя начальника департамента криминальной полиции МВД РК
21 декабpя 2016 21:24 Просмотры 385 Комментарии 1


Кремль не ждет, что с приходом Трампа США откажется от санкций против РФ
21 декабpя 2016 21:15 Просмотры 278 Комментарии 1


Решение по золоту скифов перечеркивает амбиции Гааги стать юридической столицей
21 декабpя 2016 21:00 Просмотры 317 Комментарии 0


В Казахстане потерпел крушение самолет Су-27; летчик катапультировался
21 декабpя 2016 19:24 Просмотры 261 Комментарии 0


40-градусные морозы сохранятся на севере Казахстана 22-23 декабря
21 декабpя 2016 18:42 Просмотры 343 Комментарии 0


Изменен график движения казахстанских поездов по ряду направлений
21 декабpя 2016 18:11 Просмотры 489 Комментарии 0


Апробация работы центра кризисного реагирования ОДКБ пройдет на базе Казахстана, Беларуси и РФ
21 декабpя 2016 18:06 Просмотры 210 Комментарии 0


Дифференцированные тарифы на проезд в городском транспорте разработали для Алматы
21 декабpя 2016 16:15 Просмотры 451 Комментарии 0


Стоимость легковых авто в Казахстане в 2017 г. вырастет на 10-15%
21 декабpя 2016 16:00 Просмотры 354 Комментарии 0


Подорожание сахара в Усть-Каменогорске признали необоснованным
21 декабpя 2016 15:38 Просмотры 337 Комментарии 0


Сильные морозы ожидаются в Казахстане в ближайшие трое суток
21 декабpя 2016 15:18 Просмотры 485 Комментарии 2


На несоблюдение перевозчиками графика движения и грубость персонала жалуются пассажиры в Алматы
21 декабpя 2016 15:03 Просмотры 374 Комментарии 4


Кинофильм «28 панфиловцев» покажут в Таджикистане
21 декабpя 2016 14:39 Просмотры 259 Комментарии 1


В Актюбинской, Атырауской, Алматинской областях и Алматы проводится спецоперация по нейтрализации террористов – КНБ
21 декабpя 2016 13:50 Просмотры 520 Комментарии 3


Дело Матаевых фонд «Адил соз» назвал самым громким делом 2016 г.
21 декабpя 2016 13:43 Просмотры 406 Комментарии 9


Мажилис одобрил проект закона о судебно-экспертной деятельности
21 декабpя 2016 12:39 Просмотры 307 Комментарии 0


Погранслужбы Казахстана и Китая договорились обмениваться данными о лицах, причастных к терроризму
21 декабpя 2016 12:34 Просмотры 263 Комментарии 0


Зафиксированный на видео инцидент с участием Тиникеева рассмотрят на диссовете профильных комитетов мажилиса
21 декабpя 2016 12:01 Просмотры 744 Комментарии 20


Отсутствие информации назвали главной проблемой непопулярности общественного транспорта в Алматы
21 декабpя 2016 12:00 Просмотры 377 Комментарии 0


В Кыргызстане задержана группа фальшивомонетчиков; изъяты стодолларовые купюры на $5 тыс.
21 декабpя 2016 11:37 Просмотры 329 Комментарии 0


Переговоры оппозиции и властей Сирии должны продолжаться под эгидой ООН, считают США
21 декабpя 2016 10:53 Просмотры 289 Комментарии 0


Трагедия в Анкаре может привести к расширению сотрудничества в борьбе с террором
21 декабpя 2016 10:50 Просмотры 214 Комментарии 0


Группа хакеров из России получает до $5 млн в день, утверждают специалисты из США
21 декабpя 2016 10:40 Просмотры 444 Комментарии 5


Мажилис одобрил ратификацию конвенции со Словенией об избежании двойного налогообложения
21 декабpя 2016 10:39 Просмотры 234 Комментарии 0


На новогодний «Оливье» шымкентцы потратят Т2593, а костанайцы Т1436
21 декабpя 2016 10:17 Просмотры 305 Комментарии 1


Союзники США опасаются, что Трамп откажется от укрепления восточного фланга НАТО - Вершбоу
21 декабpя 2016 10:00 Просмотры 270 Комментарии 0


В ЕАЭС разработали Белую книгу поэтапного устранения барьеров и ограничений
21 декабpя 2016 09:55 Просмотры 249 Комментарии 0


В Астане откроется фотовыставка «Исламская культура и быт Великого Шелкового пути»
21 декабpя 2016 09:22 Просмотры 233 Комментарии 0


Стоимость барреля нефти Brent выросла до $55,35
21 декабpя 2016 09:20 Просмотры 254 Комментарии 0


В аэропорту Алматы задерживаются 26 рейсов, в том числе 14 международных
21 декабpя 2016 09:15 Просмотры 316 Комментарии 0


РФ, Иран и Турция продолжат урегулирование в Сирии и борьбу с терроризмом
21 декабpя 2016 09:00 Просмотры 261 Комментарии 0


В договоре о пенсионном обеспечении в ЕАЭС устранили пробел о выплатах при возвращении в страну проживания
21 декабpя 2016 08:11 Просмотры 397 Комментарии 0


Неустойчивая погода сохранится в среду на большей части Казахстана
21 декабpя 2016 08:04 Просмотры 261 Комментарии 0


Туркменистан приостановил безвизовый режим с Казахстаном
20 декабpя 2016 20:17 Просмотры 859 Комментарии 1


Штормовое предупреждение объявлено в СКО из-за 40-градусных морозов
20 декабpя 2016 19:42 Просмотры 423 Комментарии 0


Назарбаев выразил соболезнования родным погибших во время теракта в Берлине
20 декабpя 2016 17:32 Просмотры 329 Комментарии 0


Заброшенные самоизливающиеся скважины в Атырауской области пришлось ликвидировать властям
20 декабpя 2016 15:55 Просмотры 458 Комментарии 0


Назарбаев посетил музей в Алматы и встретился с общественными деятелями
20 декабpя 2016 15:10 Просмотры 541 Комментарии 0


Единый реестр сельскохозяйственных растений создадут для ЕАЭС
20 декабpя 2016 14:48 Просмотры 324 Комментарии 0


Для инноваторов стран СНГ создали интернет-площадку
20 декабpя 2016 13:44 Просмотры 340 Комментарии 0


Казахстан и Беларусь пользуются наибольшей симпатией и поддержкой россиян
19 декабpя 2016 19:33 Просмотры 476 Комментарии 13


Доступ на горнолыжный курорт Шымбулак 19 декабря будет ограничен
18 декабpя 2016 20:01 Просмотры 485 Комментарии 4


По предварительным данным, казахстанцев среди пострадавших в результате взрыва в Турции нет – МИД РК
17 декабpя 2016 18:45 Просмотры 551 Комментарии 0


Казахстанские альпинисты водрузили государственный флаг на высшей точке Антарктиды
16 декабpя 2016 20:20 Просмотры 548 Комментарии 4


Королева Великобритании поздравила президента и народ Казахстана с Днем независимости
15 декабpя 2016 20:42 Просмотры 526 Комментарии 0


Назначен глава комитета госдоходов министерства финансов РК
14 декабpя 2016 20:47 Просмотры 623 Комментарии 1


Казахстанский экспорт в январе-октябре подешевел на 8%, импорт подорожал на 8,2%
13 декабpя 2016 21:06 Просмотры 571 Комментарии 0


Казахстан категорически осуждает акты международного терроризма - Назарбаев
12 декабpя 2016 20:32 Просмотры 500 Комментарии 0


Находящихся в Турции казахстанских туристов просят не посещать многолюдных мест
11 декабpя 2016 19:59 Просмотры 528 Комментарии 0


Казахстан сократит добычу нефти на 20 тыс. барр. в сутки
10 декабpя 2016 20:40 Просмотры 676 Комментарии 0


Обвиняемым в терроризме жителям Балхаша вынесли приговор
9 декабpя 2016 18:02 Просмотры 573 Комментарии 1


Фильм «Казахстан – четверть века независимости» увидели зрители национального канала Румынии
8 декабpя 2016 20:07 Просмотры 623 Комментарии 0


На долю Qazkom приходится более трети всех выпущенных кредитных карт в Казахстане в 2016 г.
7 декабpя 2016 17:41 Просмотры 751 Комментарии 0


Китай отправил первый контейнерный поезд в Россию по новому маршруту через Казахстан
6 декабpя 2016 20:10 Просмотры 1209 Комментарии 2


Величина прожиточного минимума в Казахстане в ноябре снизилась на 9,8%
5 декабpя 2016 20:42 Просмотры 1026 Комментарии 0


В Алматы из-за дождя подтоплены дворы частного сектора в нескольких районах города
4 декабpя 2016 22:10 Просмотры 782 Комментарии 0


Встреча стран ОПЕК и нерезидентов нефтяного картеля состоится в Вене 10 декабря
3 декабpя 2016 18:41 Просмотры 866 Комментарии 0


Казахстан оказал Эфиопии гуманитарную помощь в связи с засухой
2 декабpя 2016 21:20 Просмотры 811 Комментарии 0


На запущенном с Байконура корабле «Прогресс» возникли проблемы с передачей телеметрии
1 декабpя 2016 22:40 Просмотры 794 Комментарии 0


Трамп заинтересован в организации встречи с Назарбаевым в ближайшее время
30 ноябpя 2016 22:00 Просмотры 1168 Комментарии 4


Рейтинги КМГ подтверждены на уровне «BB/kzA» с «негативным» прогнозом
29 ноябpя 2016 21:31 Просмотры 1037 Комментарии 0


Инвесторы не идут в ГЧП, опасаясь очередной девальвации - вице-министр
28 ноябpя 2016 21:27 Просмотры 1342 Комментарии 0




США: Конец однополым бракам!США: Конец однополым бракам!


«Рождественские огни» Маунт Аннана
22 декабpя 2016 15:00Фоторепортаж
Дмитрий ГУСАК
«Рождественские огни» Маунт Аннана
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В Австралии, впрочем, как и во многих других католических странах, люди украшают свои дома к Рождеству. Я даже не могу себе представить, сколько труда и денег тратят эти люди на украшение и устройство своих «Рождественских огней»!


Почему главный ресурс и капитал «Казахтелекома» – это люди
22 декабpя 2016 15:00Видео
Владислав ЮРИЦЫН
Почему главный ресурс и капитал «Казахтелекома» – это люди
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Берик Битабаров, управляющий директор по персоналу АО «Казахтелеком», об HR-технологиях, мотивации, управлении изменениями и стратегическом планировании в работе с людьми


«100 шагов назад?». «В этом году в Казахстане зарегистрировано 87 уголовных дел, связанных с нарушением свободы выражения». «А еще $398 млн. инвестированы в домохозяйства и содержание прислуги».
22 декабpя 2016 12:00День за днем
Гимран ЕРГАЛИЕВ
«100 шагов назад?». «В этом году в Казахстане зарегистрировано 87 уголовных дел, связанных с нарушением свободы выражения». «А еще $398 млн. инвестированы в домохозяйства и содержание прислуги».
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Сетевой Казахстан. 22 декабря 2016г.


Аттракцион невиданной щедрости, или Кого БЛАГОтворят KEGOC, КТО и др.
22 декабpя 2016 10:00Авторские колонки
Ирина ГАЛКИНА
Аттракцион невиданной щедрости, или Кого БЛАГОтворят KEGOC, КТО и др.
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Квазигосударственные компании, увы, вместо наполнения бюджета страны, помогают правительству и местным органам власти решать их социальные задачи. Благотворительность за счет налогоплательщиков становится модным трендом


10 главных событий 2016 года по версии КазТАГ
22 декабpя 2016 09:00День за днем
10 главных событий 2016 года по версии КазТАГ
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«Это абсолютный фейк от начала до конца. Очевидно он — этот фейк — отражает уровень достоверности информации на Первом канале Казахстана»
22 декабpя 2016 07:00День за днем
Гимран ЕРГАЛИЕВ
«Это абсолютный фейк от начала до конца. Очевидно он — этот фейк — отражает уровень достоверности информации на Первом канале Казахстана»
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Сетевые СМИ о неудачной шутке Первого канала «Евразия»


Народные новости. 22 декабря 2016 г.
22 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
Народные новости. 22 декабря 2016 г.
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Публикуйте свои новости здесь - в комментариях


Покой нам только снится: восточная политика кардинально усложнилась
21 декабpя 2016 14:00Видео
Александр КНЯЗЕВ, Владислав ЮРИЦЫН
Покой нам только снится: восточная политика кардинально усложнилась
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От 2017-го ждать лучшего нет никаких оснований


Зачем ФНБ «Самрук-Казына» создал еще один фонд? Что лучше: мечеть или значимый для экономики проект?
21 декабpя 2016 13:00Авторские колонки
Ирина ГАЛКИНА
Зачем ФНБ «Самрук-Казына» создал еще один фонд? Что лучше: мечеть или значимый для экономики проект?
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ФНБ «Самрук-Казына», исповедующий в настоящий момент религию трансформации, совсем заплутал в своих духовных практиках. И вместо того, чтобы увеличить свой КПД, оптимизировать бизнес-процессы и структуру фонда, чтобы сократить административные издержки в условиях кризиса, он создал «фонд в фонде»


«Дисциплинированное правительство: 100 дней кабмина Сагинтаева». «Чем дальше в инфляционный «лес», тем больше «дров» у Нацбанка». «Сто дней Карима Масимова во главе КНБ». «Казахстанцы боятся безработицы и требуют реформ»
21 декабpя 2016 12:00День за днем
Гимран ЕРГАЛИЕВ
«Дисциплинированное правительство: 100 дней кабмина Сагинтаева». «Чем дальше в инфляционный «лес», тем больше «дров» у Нацбанка». «Сто дней Карима Масимова во главе КНБ». «Казахстанцы боятся безработицы и требуют реформ»
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Сетевой Казахстан. 21 декабря 2016г.


«Оңай»: систему исправит пассажир?
21 декабpя 2016 11:00Жизнь
Владимир РАДИОНОВ
«Оңай»: систему исправит пассажир?
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Странное дело, но спустя год после введения системы электронного билетирования в общественном транспорте Алматы и ее оператор, и кураторы из городского акимата заявляют, что изменить ситуацию могут только сами пассажиры


Не будьте падкими на лёгкие деньги
21 декабpя 2016 11:00Видео
Лилия ИГЛИКОВА
Не будьте падкими на лёгкие деньги
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Финансовый аналитик Салтанат Абаева о банковском мошенничестве


За 25 лет независимости экономического чуда в Казахстане так и не случилось
21 декабpя 2016 10:00Экономика, бизнес, финансы
Сергей ЗЕЛЕПУХИН
За 25 лет независимости экономического чуда в Казахстане так и не случилось
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Экономические результаты Казахстана за 25 лет независимости выглядят противоречиво


Убийство российского посла: «Террорист находился прямо передо мной», рассказывает один фотограф
21 декабpя 2016 07:00Зарубежные СМИ
Алишер МАКСУДОВ
Убийство российского посла: «Террорист находился прямо передо мной», рассказывает один фотограф
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Бурхан Озбилиджи, фотограф американского информационного агентства Associated Press, присутствовал на месте убийства российского посла в Анкаре. Он излагает свои жуткие свидетельские воспоминания для Europe 1


Народные новости. 21 декабря 2016 г.
21 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
Народные новости. 21 декабря 2016 г.
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Публикуйте свои новости здесь - в комментариях


Геополитические итоги 2016-го года
20 декабpя 2016 17:30Видео
Владислав ЮРИЦЫН
Геополитические итоги 2016-го года
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Булат Султанов, доктор исторических наук, о брексите, президенте Трампе, сирийском узле и евразийской интеграции


Владимир Путин утверждает, что пакт 1956 года не предусматривает суверенитета островов
20 декабpя 2016 13:00Зарубежные СМИ
Алишер МАКСУДОВ
Владимир Путин утверждает, что пакт 1956 года не предусматривает суверенитета островов
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Вторая мировая война закончилась свыше семидесяти лет назад, а Россия и Япония по сию пору не могут заключить мирный договор. Пресса Японии обсуждает итоги японско-российского саммита


«В Казахстане действует 13 видов налогов, 16 видов других обязательных отчислений и 7 внебюджетных отчислений». «За два года к ответственности привлечено более 1 800 должностных лиц, в том числе 21 – республиканского уровня, 120 – областного»
20 декабpя 2016 12:00День за днем
Гимран ЕРГАЛИЕВ
«В Казахстане действует 13 видов налогов, 16 видов других обязательных отчислений и 7 внебюджетных отчислений». «За два года к ответственности привлечено более 1 800 должностных лиц, в том числе 21 – республиканского уровня, 120 – областного»
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Сетевой Казахстан. 20 декабря 2016г.


Латвия глазами казахстанца: можно жить и работать
20 декабpя 2016 10:00Экономика, бизнес, финансы
Владимир РАДИОНОВ
Латвия глазами казахстанца: можно жить и работать
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Для советских граждан из других регионов Прибалтика представлялась странным миром: магазины, рестораны, даже люди - все какое-то иное. И сегодня Латвия продолжает удивлять


Новые громкие сенсации от казахстанцев на этапе Кубка мира по шорт-треку, третья зимняя Олимпиада подряд без наших хоккеистов, хорошие результаты в женском биатлоне и возвращение «Барыса» в зону «плэй-офф»
20 декабpя 2016 09:00Авторские колонки
Женис БАЙХОЖА
Новые громкие сенсации от казахстанцев на этапе Кубка мира по шорт-треку, третья зимняя Олимпиада подряд без наших хоккеистов, хорошие результаты в женском биатлоне и возвращение «Барыса» в зону «плэй-офф»
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Обзор спортивных событий за минувшую неделю


Главная тайна Америки
20 декабpя 2016 07:00Авторские колонки
Виктор ШАЦКИХ
Главная тайна Америки
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США опять затормозили на краю пропасти. Как им это удаётся? Почему страна ни разу не сорвалась в 1917 год или хотя бы в 1991-й?


Народные новости. 20 декабря 2016 г.
20 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
Народные новости. 20 декабря 2016 г.
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Год бурных сюрпризов
15 декабpя 2016 16:30Видео
Владислав ЮРИЦЫН
Год бурных сюрпризов
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Андрей Чеботарев, политолог, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива», о том, что было и чего не было в 2016-ом году


Казахстан в Брюсселе отмечает свой 2-й «мүшел жас»
15 декабpя 2016 13:00Зарубежные СМИ
Алишер МАКСУДОВ
Казахстан в Брюсселе отмечает свой 2-й «мүшел жас»
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Республика Казахстан достигает юбилейного возраста по своеобразной казахской системе летоисчисления


«Идея-фикс сделать жильё доступным вредит экономике страны». «Каждый год миллионы баррелей казахстанской нефти «утекают» в неизвестном направлении». «В Казахстане закрылось более 4 тысяч компаний. В прошлом году более 18,3 тыс.»
15 декабpя 2016 12:00День за днем
Гимран ЕРГАЛИЕВ
«Идея-фикс сделать жильё доступным вредит экономике страны». «Каждый год миллионы баррелей казахстанской нефти «утекают» в неизвестном направлении». «В Казахстане закрылось более 4 тысяч компаний. В прошлом году более 18,3 тыс.»
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Сетевой Казахстан. 15 декабря 2016г.


В Астане - самые дорогие детские сады
15 декабpя 2016 11:00Инфографика
В Астане - самые дорогие детские сады
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Стоимость дошкольного обучения в республике выросла


Ренессанс «Народного IPO»: вслед за «дочками» будет продан и ФНБ «Самрук-Казына»?
15 декабpя 2016 10:00Авторские колонки
Ирина ГАЛКИНА
Ренессанс «Народного IPO»: вслед за «дочками» будет продан и ФНБ «Самрук-Казына»?
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После эйфории, которая возникла вместе с фондом и его безусловной аналогии с мировыми управляющими фондами, возникли сомнения в его экономической целесообразности и эффективности. После 2020 года, когда состоится приватизация основных активов ФНБ, нужно будет принципиально решать судьбу этой настройки


Хобби настоящих австралийских парней
15 декабpя 2016 09:00Фоторепортаж
Дмитрий ГУСАК
Хобби настоящих австралийских парней
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Одно из повальных увлечений настоящих австралийских парней – off road – путешествие по бездорожью


«Вы такая очаровательная. Но такая бездарность». Эта фраза – как отражение фильма «Токал»
15 декабpя 2016 07:00День за днем
Гимран ЕРГАЛИЕВ
«Вы такая очаровательная. Но такая бездарность». Эта фраза – как отражение фильма «Токал»
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Сетевые СМИ о фильме «Токал»


Народные новости. 15 декабря 2016 г.
15 декабpя 2016 06:45Народная рубрика
Народные новости. 15 декабря 2016 г.
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Дода
15 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
Дода
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Общаемся на казахском языке. 15 декабря 2016 г.


Выход Мухтара Аблязова на свободу – последнее яркое событие 2016-го года
14 декабpя 2016 16:00Видео
Владислав ЮРИЦЫН
Выход Мухтара Аблязова на свободу – последнее яркое событие 2016-го года
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Политзамер состояния страны с политологом Сергеем Акимовым (Центр актуальных исследований «Альтернатива»)


Максим Казначеев: «Если активистов не наказывать, причем наказывать жестко, то завтра вся страна покроется баррикадами»
14 декабpя 2016 13:00Интервью
Владислав ЮРИЦЫН
Максим Казначеев: «Если активистов не наказывать, причем наказывать жестко, то завтра вся страна покроется баррикадами»
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В публичном пространстве фактически введено табу на обсуждение серьезных вопросов сколько-нибудь организованными структурами


«Бакытжан Сагинтаев: сто дней прежним курсом». «Генпрокурор РК раскритиковал казахстанские вузы». «Главные судебные процессы 2016 года. Адвокаты подводят итоги». «Когда надежда осталась только на Деда Мороза»
14 декабpя 2016 12:00День за днем
Гимран ЕРГАЛИЕВ
«Бакытжан Сагинтаев: сто дней прежним курсом». «Генпрокурор РК раскритиковал казахстанские вузы». «Главные судебные процессы 2016 года. Адвокаты подводят итоги». «Когда надежда осталась только на Деда Мороза»
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Сетевой Казахстан. 14 декабря 2016г.


Тайвань стал первой азиатской страной, где на рассмотрение парламента вынесен законопроект о легализации однополых браков
14 декабpя 2016 08:00Зарубежные СМИ
Алишер МАКСУДОВ
Тайвань стал первой азиатской страной, где на рассмотрение парламента вынесен законопроект о легализации однополых браков
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Но такая законодательная инициатива встречает жесткое сопротивление со стороны значительной части местного общества. Чан Шоуин, лидер организации Alliance of Religious Groups for the Love of Families: - Но почему ради этого мы должны менять устои традиционного брака, которые насчитывают тысячелетия?


Народные новости. 14 декабря 2016 г.
14 декабpя 2016 05:45Народная рубрика
Народные новости. 14 декабря 2016 г.
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Дода
14 декабpя 2016 05:30Народная рубрика
Дода
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Общаемся на казахском языке. 14 декабря 2016 г.


Какие проблемы поджидают банки Казахстана в следующем году?
13 декабpя 2016 13:00Экономика, бизнес, финансы
Сергей ЗЕЛЕПУХИН
Какие проблемы поджидают банки Казахстана в следующем году?
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Банки рискуют столкнуться с новыми проблемами


На продажу выставлено все, а «УЯТ» обязателен к употреблению
13 декабpя 2016 12:00Видео
Владислав ЮРИЦЫН
На продажу выставлено все, а «УЯТ» обязателен к употреблению
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Олжас Кожахмет, коммунист, член клуба «Ресентимент», об итогах 2016-го года, «традиционных ценностях» и вакханалии неолиберализма


Нурсултан Назарбаев допустил возможность изменения формы правления в стране. «Банковские счета казахстанцев станут достоянием налоговиков?». «Оттепель» 90-х сменилась судебными репрессиями 10-х годов»
13 декабpя 2016 12:00День за днем
Гимран ЕРГАЛИЕВ
Нурсултан Назарбаев допустил возможность изменения формы правления в стране. «Банковские счета казахстанцев станут достоянием налоговиков?». «Оттепель» 90-х сменилась судебными репрессиями 10-х годов»
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Сетевой Казахстан. 13 декабря 2016г.


Масштабная трансформация мирового энергетического рынка. Топ 5 стран
13 декабpя 2016 10:00Инфографика
Масштабная трансформация мирового энергетического рынка. Топ 5 стран
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Глобальная трансформация мирового энергетического рынка: «чистая» энергетика перекрыла более половины новых энергетических мощностей


Распад Советского Союза величайшая геополитическая катастрофа или настоящее благо?
13 декабpя 2016 08:00Зарубежные СМИ
Алишер МАКСУДОВ
Распад Советского Союза величайшая геополитическая катастрофа или настоящее благо?
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На постсоветском пространстве распад Советского Союза сейчас уже далеко не всеми воспринимается как благо


Путин, Сечина прогони!
13 декабpя 2016 05:00Авторские колонки
Виктор ШАЦКИХ
Путин, Сечина прогони!
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Уроки российского декабря. Пять лет назад Болотная ставила перед собой непосильные задачи, но ещё не поздно всё исправить


Народные новости. 13 декабря 2016 г.
13 декабpя 2016 04:45Народная рубрика
Народные новости. 13 декабря 2016 г.
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Дода
13 декабpя 2016 04:30Народная рубрика
Дода
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Общаемся на казахском языке. 13 декабря 2016 г.


О правах больных шизофренией у нас говорить не принято
12 декабpя 2016 14:00Видео
Лилия ИГЛИКОВА, Андрей НАДОЛИНСКИЙ
О правах больных шизофренией у нас говорить не принято
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Специалисты, работающие в сфере психического здоровья и общественные деятели о том, почему проблему обеспечения больных с психическими расстройствами лекарственными препаратами нового поколения нужно ставить как одну из приоритетных задач на уровне Минздрава


«Назарбаев: диктаторство или автократия в Казахстане - это полная чепуха». «В Казахстане сейчас есть перепроизводство элиты». «За порогом абсолютной бедности в Казахстане, в оценке, принятой Всемирным банком, проживает примерно 1,9 млн человек»
12 декабpя 2016 12:00День за днем
Гимран ЕРГАЛИЕВ
«Назарбаев: диктаторство или автократия в Казахстане - это полная чепуха». «В Казахстане сейчас есть перепроизводство элиты». «За порогом абсолютной бедности в Казахстане, в оценке, принятой Всемирным банком, проживает примерно 1,9 млн человек»
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Сетевой Казахстан. 12 декабря 2016г.


Представители «БТА Банка» заявили, что они шокированы решением Государственного совета Франции не экстрадировать Мухтара Аблязова
12 декабpя 2016 11:00Зарубежные СМИ
Алишер МАКСУДОВ
Представители «БТА Банка» заявили, что они шокированы решением Государственного совета Франции не экстрадировать Мухтара Аблязова
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Западная пресса о развязке дела бывшего главы «БТА Банка»


Пожизненная аномалия
12 декабpя 2016 10:20Общество
Арман БУРХАНОВ
Пожизненная аномалия
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Чиновники Алматы нашли весьма удобный способ разъяснения наличия экологических проблем


«Серебро» и «бронза» чемпионата мира по борьбе, Абзал Ажгалиев – в элите мирового шорт-трека, успешный этап КМ для казахстанской биатлонистки, две победы подряд «Барыса» в КХЛ и последний матч футбольной «Астаны» в Лиге Европы
12 декабpя 2016 10:00Авторские колонки
Женис БАЙХОЖА
«Серебро» и «бронза» чемпионата мира по борьбе, Абзал Ажгалиев – в элите мирового шорт-трека, успешный этап КМ для казахстанской биатлонистки, две победы подряд «Барыса» в КХЛ и последний матч футбольной «Астаны» в Лиге Европы
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Обзор спортивных событий за минувшую неделю


«Радикальные салафиты задержаны в РК за покровительство расхитителям нефти»
12 декабpя 2016 08:00День за днем
Гимран ЕРГАЛИЕВ
«Радикальные салафиты задержаны в РК за покровительство расхитителям нефти»
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Сетевые СМИ о спецоперации КНБ в Актюбинской области и Алматы


Народные новости. 12 декабря 2016 г.
12 декабpя 2016 07:45Народная рубрика
Народные новости. 12 декабря 2016 г.
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Дода
12 декабpя 2016 07:30Народная рубрика
Дода
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Общаемся на казахском языке. 12 декабря 2016 г.


Последние записи в блогах
22 декабpя 2016 19:37
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Туркменистан постепенно превращается в наркокоролевство
Язберды Бердыгулыев
Президенту Туркменистана Гурбангулы...

22 декабpя 2016 19:17
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Радикальные исламисты захватывают власть в Кыргызстане
Бейсен Телибеков
Ислам самая молодая и прогрессивная религия...

22 декабpя 2016 14:13
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2 гвоздики для товарища Сталина
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21 декабря 2016 года с 10 утра на Красной площади в...

22 декабpя 2016 13:38
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Взамен пития крови...
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22 декабpя 2016 11:24
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Таджикистан - страна богачей и босяков
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Свадьба наследницы таджикского олигарха...

22 декабpя 2016 11:15
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Советник Авакова потребовал насильно украинизировать «вату» Донбасса
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Советник министра внутренних дел Украины Илья...

22 декабpя 2016 10:33
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Торгаши и колхозники
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Рефажая петля ( рефаг , рефлексия высокая, торговая re...

22 декабpя 2016 10:17
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В адрес суда скандировали «Позор!» или о том, как проходят заказные и показные судилища в Казахстане
Кайрат Кудайбергенов
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22 декабpя 2016 10:06
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Николай Островский – «Как закалялась сталь»
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22 декабpя 2016 09:50
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Жесір мен кәрі қыздардың құлақтарына алтын сырға!
Ақжолтай
  Жесір мен кәрі қыздардың құлақтарына алтын...





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