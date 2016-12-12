Сильные морозы и гололед ожидаются в 6 регионах Казахстана 23-25 декабря
22 декабpя 2016 19:10
387 Казахстан ратифицировал соглашение о сотрудничестве стран СНГ в области предупреждения и ликвидации ЧС
22 декабpя 2016 18:51
161 Президент Казахстана подписал поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования
22 декабpя 2016 18:40
177 Назарбаев обсудил с главой коллегии ЕЭК повестку заседания Высшего Евразийского экономического совета
22 декабpя 2016 18:14
169 Президент Казахстана подписал поправки по вопросам противодействия экстремизму и терроризму
22 декабpя 2016 18:04
220 Казахстан ратифицировал соглашение с МАГАТЭ о создании банка низкообогащенного урана в РК
22 декабpя 2016 17:31
146 Т6,64 трлн пенсионных накоплений казахстанцев аккумулированы в ЕНПФ на 1 декабря
22 декабpя 2016 17:25
202 В казахстанских школах запретили собирать деньги на новогодние подарки
22 декабpя 2016 17:00
239 В Казахстане ежегодно растет число мигрантов из ЦА
22 декабpя 2016 16:06
235
S&P понизило рейтинг «Самрук-Энерго» до «ВВ-» с негативным прогнозом
22 декабpя 2016 15:22
252 Казахстанские воины-афганцы не хотят быть «социально уязвимым слоем населения»
22 декабpя 2016 14:26
260 Отказ двух двигателей стал причиной крушения самолета Су-27 близ Талдыкоргана
22 декабpя 2016 14:24
284 Президенты Казахстана и Ирана обсудили укрепление партнерства в торгово-экономической сфере
22 декабpя 2016 14:14
267 Политика Ирана благоприятно скажется на прикаспийских странах, считает президент Казахстана
22 декабpя 2016 13:13
217 Неполадки в топливной системе могли привести к крушению Су-27
22 декабpя 2016 12:53
224 В Алматы состоялось торжественное вручение золотых медалей Союза журналистов Казахстана
22 декабpя 2016 12:25
412 Парламент Казахстан принял закон о контрразведывательной деятельности
22 декабpя 2016 12:02
262 Парламент Казахстана принял закон о дактилоскопической и геномной регистрации
22 декабpя 2016 11:52
369 Парламент Казахстана принял закон о волонтерской деятельности
22 декабpя 2016 11:32
196 Nokia подала в суд на Apple за нарушение патентных прав
22 декабpя 2016 10:40
213 По факту крушения самолета Су-27 близ Талдыкоргана начато досудебное расследование
22 декабpя 2016 10:17
200 В аэропорту Алматы задерживаются 13 рейсов, 4 отменены
22 декабpя 2016 10:09
378 Fitch понизило рейтинг KEGOC до уровня «BBB-»
22 декабpя 2016 10:05
231 Автобусное сообщение между Казахстаном и Челябинской областью закрыто на неопределенный срок
22 декабpя 2016 09:30
255 В Сирии заключено новое соглашение о примирении
22 декабpя 2016 09:05
273 Президент Ирана прибыл в Казахстан
22 декабpя 2016 08:35
269 Дороги вокруг Букингемского дворца в Лондоне перекроют для безопасности туристов
22 декабpя 2016 08:20
233 В Казахстане утверждена предельная оптовая цена на сжиженный газ в I квартале 2017 г.
22 декабpя 2016 08:08
271 Осадки, местами сильные, ожидаются в четверг на всей территории Казахстана
22 декабpя 2016 08:02
215 Поиски разбившегося истребителя Су-27 ведутся в пригороде Талдыкоргана
21 декабpя 2016 21:49
313 В Актобе санкционирован арест экс-заместителя начальника департамента криминальной полиции МВД РК
21 декабpя 2016 21:24
385 Кремль не ждет, что с приходом Трампа США откажется от санкций против РФ
21 декабpя 2016 21:15
278 Решение по золоту скифов перечеркивает амбиции Гааги стать юридической столицей
21 декабpя 2016 21:00
317 В Казахстане потерпел крушение самолет Су-27; летчик катапультировался
21 декабpя 2016 19:24
261 40-градусные морозы сохранятся на севере Казахстана 22-23 декабря
21 декабpя 2016 18:42
343 Изменен график движения казахстанских поездов по ряду направлений
21 декабpя 2016 18:11
489 Апробация работы центра кризисного реагирования ОДКБ пройдет на базе Казахстана, Беларуси и РФ
21 декабpя 2016 18:06
210 Дифференцированные тарифы на проезд в городском транспорте разработали для Алматы
21 декабpя 2016 16:15
451 Стоимость легковых авто в Казахстане в 2017 г. вырастет на 10-15%
21 декабpя 2016 16:00
354 Подорожание сахара в Усть-Каменогорске признали необоснованным
21 декабpя 2016 15:38
337 Сильные морозы ожидаются в Казахстане в ближайшие трое суток
21 декабpя 2016 15:18
485 На несоблюдение перевозчиками графика движения и грубость персонала жалуются пассажиры в Алматы
21 декабpя 2016 15:03
374 Кинофильм «28 панфиловцев» покажут в Таджикистане
21 декабpя 2016 14:39
259 В Актюбинской, Атырауской, Алматинской областях и Алматы проводится спецоперация по нейтрализации террористов – КНБ
21 декабpя 2016 13:50
520 Дело Матаевых фонд «Адил соз» назвал самым громким делом 2016 г.
21 декабpя 2016 13:43
406 Мажилис одобрил проект закона о судебно-экспертной деятельности
21 декабpя 2016 12:39
307 Погранслужбы Казахстана и Китая договорились обмениваться данными о лицах, причастных к терроризму
21 декабpя 2016 12:34
263 Зафиксированный на видео инцидент с участием Тиникеева рассмотрят на диссовете профильных комитетов мажилиса
21 декабpя 2016 12:01
744 Отсутствие информации назвали главной проблемой непопулярности общественного транспорта в Алматы
21 декабpя 2016 12:00
377 В Кыргызстане задержана группа фальшивомонетчиков; изъяты стодолларовые купюры на $5 тыс.
21 декабpя 2016 11:37
329 Переговоры оппозиции и властей Сирии должны продолжаться под эгидой ООН, считают США
21 декабpя 2016 10:53
289 Трагедия в Анкаре может привести к расширению сотрудничества в борьбе с террором
21 декабpя 2016 10:50
214 Группа хакеров из России получает до $5 млн в день, утверждают специалисты из США
21 декабpя 2016 10:40
444 Мажилис одобрил ратификацию конвенции со Словенией об избежании двойного налогообложения
21 декабpя 2016 10:39
234 На новогодний «Оливье» шымкентцы потратят Т2593, а костанайцы Т1436
21 декабpя 2016 10:17
305 Союзники США опасаются, что Трамп откажется от укрепления восточного фланга НАТО - Вершбоу
21 декабpя 2016 10:00
270 В ЕАЭС разработали Белую книгу поэтапного устранения барьеров и ограничений
21 декабpя 2016 09:55
249 В Астане откроется фотовыставка «Исламская культура и быт Великого Шелкового пути»
21 декабpя 2016 09:22
233 Стоимость барреля нефти Brent выросла до $55,35
21 декабpя 2016 09:20
254 В аэропорту Алматы задерживаются 26 рейсов, в том числе 14 международных
21 декабpя 2016 09:15
316 РФ, Иран и Турция продолжат урегулирование в Сирии и борьбу с терроризмом
21 декабpя 2016 09:00
261 В договоре о пенсионном обеспечении в ЕАЭС устранили пробел о выплатах при возвращении в страну проживания
21 декабpя 2016 08:11
397 Неустойчивая погода сохранится в среду на большей части Казахстана
21 декабpя 2016 08:04
261 Туркменистан приостановил безвизовый режим с Казахстаном
20 декабpя 2016 20:17
859 Штормовое предупреждение объявлено в СКО из-за 40-градусных морозов
20 декабpя 2016 19:42
423 Назарбаев выразил соболезнования родным погибших во время теракта в Берлине
20 декабpя 2016 17:32
329 Заброшенные самоизливающиеся скважины в Атырауской области пришлось ликвидировать властям
20 декабpя 2016 15:55
458 Назарбаев посетил музей в Алматы и встретился с общественными деятелями
20 декабpя 2016 15:10
541 Единый реестр сельскохозяйственных растений создадут для ЕАЭС
20 декабpя 2016 14:48
324 Для инноваторов стран СНГ создали интернет-площадку
20 декабpя 2016 13:44
340 Казахстан и Беларусь пользуются наибольшей симпатией и поддержкой россиян
19 декабpя 2016 19:33
476 Доступ на горнолыжный курорт Шымбулак 19 декабря будет ограничен
18 декабpя 2016 20:01
485 По предварительным данным, казахстанцев среди пострадавших в результате взрыва в Турции нет – МИД РК
17 декабpя 2016 18:45
551 Казахстанские альпинисты водрузили государственный флаг на высшей точке Антарктиды
16 декабpя 2016 20:20
548 Королева Великобритании поздравила президента и народ Казахстана с Днем независимости
15 декабpя 2016 20:42
526 Назначен глава комитета госдоходов министерства финансов РК
14 декабpя 2016 20:47
623 Казахстанский экспорт в январе-октябре подешевел на 8%, импорт подорожал на 8,2%
13 декабpя 2016 21:06
571 Казахстан категорически осуждает акты международного терроризма - Назарбаев
12 декабpя 2016 20:32
500 Находящихся в Турции казахстанских туристов просят не посещать многолюдных мест
11 декабpя 2016 19:59
528 Казахстан сократит добычу нефти на 20 тыс. барр. в сутки
10 декабpя 2016 20:40
676 Обвиняемым в терроризме жителям Балхаша вынесли приговор
9 декабpя 2016 18:02
573 Фильм «Казахстан – четверть века независимости» увидели зрители национального канала Румынии
8 декабpя 2016 20:07
623 На долю Qazkom приходится более трети всех выпущенных кредитных карт в Казахстане в 2016 г.
7 декабpя 2016 17:41
751 Китай отправил первый контейнерный поезд в Россию по новому маршруту через Казахстан
6 декабpя 2016 20:10
1209 Величина прожиточного минимума в Казахстане в ноябре снизилась на 9,8%
5 декабpя 2016 20:42
1026 В Алматы из-за дождя подтоплены дворы частного сектора в нескольких районах города
4 декабpя 2016 22:10
782 Встреча стран ОПЕК и нерезидентов нефтяного картеля состоится в Вене 10 декабря
3 декабpя 2016 18:41
866 Казахстан оказал Эфиопии гуманитарную помощь в связи с засухой
2 декабpя 2016 21:20
811 На запущенном с Байконура корабле «Прогресс» возникли проблемы с передачей телеметрии
1 декабpя 2016 22:40
794 Трамп заинтересован в организации встречи с Назарбаевым в ближайшее время
30 ноябpя 2016 22:00
1168 Рейтинги КМГ подтверждены на уровне «BB/kzA» с «негативным» прогнозом
29 ноябpя 2016 21:31
1037 Инвесторы не идут в ГЧП, опасаясь очередной девальвации - вице-министр
28 ноябpя 2016 21:27
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В Австралии, впрочем, как и во многих других католических странах, люди украшают свои дома к Рождеству. Я даже не могу себе представить, сколько труда и денег тратят эти люди на украшение и устройство своих «Рождественских огней»!
22 декабpя 2016 15:00 Видео
Берик Битабаров, управляющий директор по персоналу АО «Казахтелеком», об HR-технологиях, мотивации, управлении изменениями и стратегическом планировании в работе с людьми
Сетевой Казахстан. 22 декабря 2016г.
Квазигосударственные компании, увы, вместо наполнения бюджета страны, помогают правительству и местным органам власти решать их социальные задачи. Благотворительность за счет налогоплательщиков становится модным трендом
Сетевые СМИ о неудачной шутке Первого канала «Евразия»
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21 декабpя 2016 14:00 Видео
От 2017-го ждать лучшего нет никаких оснований
ФНБ «Самрук-Казына», исповедующий в настоящий момент религию трансформации, совсем заплутал в своих духовных практиках. И вместо того, чтобы увеличить свой КПД, оптимизировать бизнес-процессы и структуру фонда, чтобы сократить административные издержки в условиях кризиса, он создал «фонд в фонде»
Сетевой Казахстан. 21 декабря 2016г.
21 декабpя 2016 11:00 Жизнь
Странное дело, но спустя год после введения системы электронного билетирования в общественном транспорте Алматы и ее оператор, и кураторы из городского акимата заявляют, что изменить ситуацию могут только сами пассажиры
21 декабpя 2016 11:00 Видео
Финансовый аналитик Салтанат Абаева о банковском мошенничестве
Экономические результаты Казахстана за 25 лет независимости выглядят противоречиво
Бурхан Озбилиджи, фотограф американского информационного агентства Associated Press, присутствовал на месте убийства российского посла в Анкаре. Он излагает свои жуткие свидетельские воспоминания для Europe 1
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20 декабpя 2016 17:30 Видео
Булат Султанов, доктор исторических наук, о брексите, президенте Трампе, сирийском узле и евразийской интеграции
Вторая мировая война закончилась свыше семидесяти лет назад, а Россия и Япония по сию пору не могут заключить мирный договор. Пресса Японии обсуждает итоги японско-российского саммита
Сетевой Казахстан. 20 декабря 2016г.
Для советских граждан из других регионов Прибалтика представлялась странным миром: магазины, рестораны, даже люди - все какое-то иное. И сегодня Латвия продолжает удивлять
Обзор спортивных событий за минувшую неделю
США опять затормозили на краю пропасти. Как им это удаётся? Почему страна ни разу не сорвалась в 1917 год или хотя бы в 1991-й?
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15 декабpя 2016 16:30 Видео
Андрей Чеботарев, политолог, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива», о том, что было и чего не было в 2016-ом году
Республика Казахстан достигает юбилейного возраста по своеобразной казахской системе летоисчисления
Сетевой Казахстан. 15 декабря 2016г.
Стоимость дошкольного обучения в республике выросла
После эйфории, которая возникла вместе с фондом и его безусловной аналогии с мировыми управляющими фондами, возникли сомнения в его экономической целесообразности и эффективности. После 2020 года, когда состоится приватизация основных активов ФНБ, нужно будет принципиально решать судьбу этой настройки
Одно из повальных увлечений настоящих австралийских парней – off road – путешествие по бездорожью
Сетевые СМИ о фильме «Токал»
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Общаемся на казахском языке. 15 декабря 2016 г.
14 декабpя 2016 16:00 Видео
Политзамер состояния страны с политологом Сергеем Акимовым (Центр актуальных исследований «Альтернатива»)
В публичном пространстве фактически введено табу на обсуждение серьезных вопросов сколько-нибудь организованными структурами
Сетевой Казахстан. 14 декабря 2016г.
Но такая законодательная инициатива встречает жесткое сопротивление со стороны значительной части местного общества. Чан Шоуин, лидер организации Alliance of Religious Groups for the Love of Families: - Но почему ради этого мы должны менять устои традиционного брака, которые насчитывают тысячелетия?
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Общаемся на казахском языке. 14 декабря 2016 г.
Банки рискуют столкнуться с новыми проблемами
13 декабpя 2016 12:00 Видео
Олжас Кожахмет, коммунист, член клуба «Ресентимент», об итогах 2016-го года, «традиционных ценностях» и вакханалии неолиберализма
Сетевой Казахстан. 13 декабря 2016г.
Глобальная трансформация мирового энергетического рынка: «чистая» энергетика перекрыла более половины новых энергетических мощностей
На постсоветском пространстве распад Советского Союза сейчас уже далеко не всеми воспринимается как благо
Уроки российского декабря. Пять лет назад Болотная ставила перед собой непосильные задачи, но ещё не поздно всё исправить
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Общаемся на казахском языке. 13 декабря 2016 г.
12 декабpя 2016 14:00 Видео
Специалисты, работающие в сфере психического здоровья и общественные деятели о том, почему проблему обеспечения больных с психическими расстройствами лекарственными препаратами нового поколения нужно ставить как одну из приоритетных задач на уровне Минздрава
Сетевой Казахстан. 12 декабря 2016г.
Западная пресса о развязке дела бывшего главы «БТА Банка»
Чиновники Алматы нашли весьма удобный способ разъяснения наличия экологических проблем
Обзор спортивных событий за минувшую неделю
Сетевые СМИ о спецоперации КНБ в Актюбинской области и Алматы
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Общаемся на казахском языке. 12 декабря 2016 г.