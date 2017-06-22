Астана. 22 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести следующее 31-е пленарное заседание совета иностранных инвесторов (СИИ) на тему «Ускоренная модернизация», передает корреспондент КазТАГ.

«В первую очередь стоит перед нами задача ускоренной технологической модернизации экономики, о чем я говорил в своем послании. Наряду с традиционными отраслями надо развивать новые индустрии с применением инноваций и цифровых технологий, на которые мы сейчас делаем самый серьезный акцент. Специальные органы, ответственные люди во всех министерствах и регионах будут этим заниматься. Все это потребует значительных инвестиций, кадров и активной работы. Поэтому предлагаю следующее пленарное заседание совета провести на тему «Ускоренная модернизация», — сказал Н. Назарбаев в ходе 30-го пленарного заседания совета иностранных инвесторов при президенте РК в четверг.

«Если нет у вас возражений, то эту тему могли бы мы утвердить. Нет возражений?» — спросил глава государства.

Возражений от членов СИИ не поступило.

По словам президента Казахстана, все предложения, озвученные на 30-м пленарном заседании совета иностранных инвесторов, будут рассмотрены правительством, учтены в дальнейшей работе.

«В целом многолетняя работа совета заслуживает высокой оценки», — подчеркнул он.