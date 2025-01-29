«Токаев объявил режим тотальной экономии в стране». «Хватит мыслить шаблонами!». «Налоговая перестройка без права на ошибку». «Почему президент РК публично поддержал народного писателя?». «Приговоры по делам о январских событиях»

Сетевой Казахстан 29 января 2025г.

KAZPRAVDA . KZ . ««Пришло время затянуть пояса»: Токаев объявил режим тотальной экономии в стране» — Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ выступил на расширенном заседании правительства. Правительству, по словам главы государства, предстоит принять сложные решения и, самое главное, претворить их в жизнь, чтобы предотвратить стагнацию экономики и обеспечить ее устойчивое развитие. «Мною уже были обнародованы конкретные направления реформ и подходы к их реализации. Данная задача по силам госслужащим, обладающим высокой квалификацией и готовым брать на себя ответственность. Мировой опыт показывает, что эффективность госаппарата во многом проявляется именно в таких трудных ситуациях. Как бы тяжело ни было, но правительство должно обеспечить тотальную экономию средств и их расходование только на решение самых насущных задач. Пришло время затянуть пояса и жить по средствам», – заявил Токаев.

TIME . KZ . Тогжан ГАНИ — «Хватит мыслить шаблонами!» — Как президент встряхнул правительство и банкиров. Усилить, ускорить, ввести, разработать!.. На расширенном заседании правительства, посвященном итогам прошлого года и задачам на обозримую перспективу, Касым-Жомарт ТОКАЕВ обрушил на чиновников целую лавину поручений. Президент прямо заявил, что отныне правительство должно думать нестандартно: “Шаблонное мышление в прошлом”. Члены кабинета министров, несмотря на цифровизацию, брали каждое слово на обычную шариковую ручку, успевая только кивать. А между строк читалось главное: в ближайшее время власти придется преодолеть не только кризисы, но и собственную инерцию. Президент начал с анализа работы правительства и акимов.

Лэйла ТАСТАНОВА – «Налоговая перестройка без права на ошибку» — Реформа необходима для качественного экономического роста, который стопорится из-за неправильного распределения госсредств с перекосом на социалку, уверяют чиновники. Итак, правительство предлагает повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС), при этом снизить социальный налог и обязательные пенсионные выплаты работодателей, что позволит им увеличить фонд оплаты труда и, соответственно, доходы сотрудников. Все это однозначно на какой-то период приведет к росту цен и снижению покупательной способности населения. Нивелировать такой негативный эффект обещают за счет индексации зарплат, пенсий, пособий и адресной социальной помощи.

ORDA . KZ . «Кабмин отправляется на три буквы: как правительство РК повышало НДС» — Государство нашло способ, как заработать деньги, чтобы сохранить свои социальные обязательства, деньги Нацфонда и обеспечить экономический рост. Решение, которое так долго боялся предъявить общественности кабмин, заключается в повышении ставки НДС бизнесу с 12 % до 20 %. Об этом, а также о снижении нагрузки на фонд оплаты труда, отношении граждан к АСП, шла речь на расширенном заседании правительства с участием президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА.

ZAKON . KZ . «Налоговая реформа нужна, но она должна быть продуманной» — Сегодня в Казахстане назрела необходимость фундаментальной смены налоговой политики, третий год идет работа над новыми Налоговым и Бюджетным кодексами. На расширенном заседании правительства РК глава государства заявил, что предлагаемые меры могут пополнить бюджет без дополнительных трансфертов из Нацфонда. Изменения в Налоговом кодексе – не просто очередная реформа. Это смена парадигмы «общественного договора» между государством и бизнесом. Важно, чтобы новый Налоговый кодекс стал стимулом для развития предпринимательства, а не его тормозом, считает казахстанский экономист Галымжан АЙТКАЗИН.

KAPITAL . KZ . «Максим Барышев: Введение 20% НДС приведет к росту цен и съест эффект от снижения налогов на ФОТ» — Предложенные правительством изменения по НДС и налоговой нагрузке на оплату труда мало вяжутся с действительностью, считает основатель Группы компаний «Учёт» Максим БАРЫШЕВ.

SPIK . KZ . «Почему президент РК публично поддержал народного писателя?» — Недавно произошло крайне редкое и даже, возможно, уникальное для нашей страны событие: глава государства направил одному из казахстанцев телеграмму по случаю не юбилея, не какого-то достижения, не получения той или иной престижной награды, как это обычно бывает, – он выразил признательность за мысли, которыми адресат его послания поделился в своем интервью. Президент РК решил в такой форме поддержать позицию писателя Толена АБДИКА в вопросах, касающихся ценностных установок, культурных и духовных ориентиров современного казахского социума, межэтнических отношений, роли современной литературы во всем этом. А заодно, смеем предположить, как бы подтолкнуть общественность, особенно представителей национальной интеллигенции, к внимательному прочтению интервью, опубликованного 10 января с.г. в газете ««Егемен Қазақстан», к широкому обсуждению затронутых в нем тем. Толен Абдик входит в число старейших среди ныне живущих в нашей стране литераторов.

FORBES . KZ . Елена ТУМАШОВА — «Чем занимается самый богатый бизнесмен Казахстана» — В 2024 году акционер Kaspi.kz Вячеслав КИМ занял первое место в рейтинге богатейших бизнесменов Казахстана: его состояние, по оценкам издания, составило $5,8 млрд — на $800 млн больше, чем у Тимура и Динары КУЛИБАЕВЫХ, которые оказались на втором месте в рейтинге, и на $2,2 млрд больше, чем у № 3 списка Владимира Кима. Кроме того, Вячеслав Ким — один из самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes Kazakhstan — № 2 в рейтинге 2024 года. В этом же году он стал самым богатым из шести казахстанцев, попавших в глобальный рейтинг миллиардеров Forbes. Основа состояния Кима — доля в Kaspi.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Приговоры по делам о январских событиях» — Приговоры по делам о январских событиях растянулись на несколько лет… В принципе, с организаторами понятно — Масимов, Садыкулов и — Ергожин, причем у первых двух в анамнезе есть государственная измена, что четко говорит об участии иностранных государств. Большинство иных силовиков осуждены за бездействие или бездумное выполнение преступных приказов. Про разного рода «гражданских активистов», осужденных, по мнению «международных организаций», за «мирные протесты», то напомню, что речь шла о захвате административных зданий (акиматы, аэропорт, здания правоохранительных органов) с применением оружия, нападением на представителей власти и силовых структур, которая вся страна наблюдала из своих окон или в прямом эфире… Есть несколько линий освещения и интерпретации январских событий, из которых наиболее выпуклая официальная, а также оппозиционная (оппозиции у нас нет, но как-то ее называть надо). Последней версии придерживаются издания и лица, которые соблюдают линию, которая технически началась еще до начала госпереворота и явно с ним была синхронизирована. Официальная версия, что интересно, периодически заимствует те или иные тезисы у «оппозиционной» для использования в своих политических целях.

CHECK-POINT.KZ. Владислав ЮРИЦЫН – «Нужен более справедливый курс золота к бусам» — Казахстан входит в группу стран, которые перед действующей коллективной метрополией планеты «отмечаются» ущербным освоением своих природных богатств. Даже если страна встроена в модель «золото в обмен на бусы», то обмен может происходить в разной степени эквивалентности. В «ревущие» девяностые во всех постсоветских республиках, кроме Беларуси и в какой-то степени Узбекистана, правящие элиты сдали национальные стратегические интересы в обмен на индивидуальные тактические выигрыши. Из-за этого сложился кластер правящей компрадорской буржуазии. Она продает сырьевые ресурсы и продукцию низких переделов за границу, на внутреннем контуре торгует импортными товарами с высокой добавленной стоимостью, а полученные от этого деньги складирует в государствах коллективного Запада.

CARAVAN . KZ . Сергей ТУНИК – «Учёным урезали зарплаты: почему казахстанцам стоит ждать ещё одного скачка цен» — Новые правила оплаты преподавателей казахстанских вузов и ученых вступили в силу с начала Года Змеи. Согласно этому документу, жалованье им за труды снизили. Приказ министра науки и высшего образования Саясата НУРБЕКА был подписан в конце декабря. Что тут не так?.. Согласно официальной информации, производство продуктов питания в Казахстане растет ежегодно. Согласно законам рыночной экономики, цена на еду тогда должна снижаться. Хрен там. Растет! А почему? «Да потому, — считает экономист и социолог Светлана ПОГРЕБНАЯ, — что у нас полно бухгалтеров, экономистов, менеджеров, юристов, но не хватает специалистов по маркетингу – в министерствах торговли, сельского хозяйства, энергетики, в сфере дорожного строительства… Нет специалистов, которые могут просчитывать цены, риски, угрозы – экономические, социальные... Иностранные советники – это люди без «казахстанской квалификации». У нас своя специфика… И рост цен на туже картошку – это проблема уже не только научная. Мы не подготовили специалистов, которые могли бы разруливать проблемы в этом секторе. Даже при Сталине цены на продукты снижали. И при Сталине на науку денег много выделяли. Снизить зарплаты ученым в 2025 году – в 1937-м назвали бы «диверсией». Извините, это мое мнение».

AZATTYQ . ORG . ««Способ доказать, что мы помним свои корни». Как в Центральной Азии происходит процесс дерусификации фамилий» — В странах Центральной Азии уже несколько лет продолжаются попытки дерусифицировать имена, например избавиться от славянских добавлений -ов(а) и -ев(а) в фамилиях. Но наблюдается и выраженное движение в обратном направлении, как, например, в Кыргызстане и Таджикистане.

NOVGAZ . COM . «Дам в морду, если скажут, что Станислав — непрофессионал» — ЧЕРЧЕСОВА уволили из сборной Казахстана по футболу. Он не выиграл ни одного матча и не понял, зачем люди вокруг говорят на казахском. Казахстанская федерация футбола объявила о расторжении контракта с российским тренером Станиславом Черчесовым, который зарекомендовал себя благодаря успешному выступлению сборной России на чемпионате мира-2018. Последние пять матчей сборная Казахстана проиграла, а сам Черчесов стал героем нескольких скандалов, например, связанных с национальным языком. В итоге тренер проработал в этой стране всего полгода и теперь досрочно покидает пост — судя по всему, с компенсацией в полмиллиона долларов.

EXCLUSIVE . KZ . Максим ЕЛИЗАРОВ – «Что пошло не так с трансформацией Национальной академии наук?» — Чтобы решить проблему с финансированием и качеством работы учёных, в 2022 году в Казахстане началась трансформация Национальной академии наук. И хотя формально поручение президента о повышении статуса Нацакадемии было выполнено, это только породило новые конфликты. На первый взгляд, цель выглядела ясной и амбициозной: создание сильной и современной академии, способной влиять на научно-технологическое развитие страны. Однако реализация этой идеи столкнулась с рядом противоречий, которые вызвали в научной среде путаницу.

«Продажа недвижимости онлайн – лучший подарок для мошенников» — В Казахстане планируют запустить пилотный проект, который позволит покупать и продавать недвижимость онлайн, без необходимости лично идти к нотариусу. Казалось бы, эту инициативу можно только поддержать – и бюрократии меньше, и у клиентов жизнь будет проще. Однако нотариальное сообщество считает иначе, подчеркивая риски интернет-мошенничества.

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