БРИКС отвоёвывает долю в мировой экономике у стран G7

В 2025 году на БРИКС, по прогнозам МВФ, придётся 27,5% в мировой экономике

Номинальный мировой ВВП в текущих ценах, по данным Международного валютного фонда (МВФ), составил в 2024 году 110,1 трлн долл. США, а в 2025 году по прогнозам должен достигнуть 115,5 трлн долл. США.

На крупнейшие развитые страны, или G7, куда входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада, в 2025 году придётся 44,5% совокупной доли в мировой экономике, или 51,5 трлн долл. США. При этом ещё в 2010 году на «большую семёрку» приходилась почти половина мировой экономики — 49,8%, или 33,2 трлн долл. США. Ожидается, что к 2029 году доля G7 уменьшится до 42,8% (59,7 трлн долл. США).

Существенную долю в мировой экономике стал занимать новый геополитический блок — БРИКС, основанный в 2009 году. С 2010 года в него входили Китай, Индия, Россия, Бразилия и ЮАР. В том году блок занял долю в мировой экономике в 17,9% (12 трлн долл. США), а в 2024 году показатель вырос до 24,5% (26,9 трлн долл. США). После вступления в блок новых стран его доля достигла 27,1% мировой экономики (29,8 трлн долл. США). Напомним: в 2024 году к БРИКС присоединились ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия, а в начале текущего года — Индонезия, и теперь объединение нередко называют БРИКС+.

В 2025 году на БРИКС+, по прогнозам МВФ, придётся 27,5% в мировой экономике, или 31,7 трлн долл. США, а к 2029 году доля блока увеличится до 29,2% (40,7 трлн долл. США).

Отметим: к БРИКС+ в качестве стран-партнёров присоединились восемь государств: Казахстан, Таиланд, Малайзия, Узбекистан, Беларусь, Уганда, Боливия и Куба. Доля стран-партнёров БРИКС+ в 2025 году по прогнозу составит 1,4% (без учёта Кубы, по которой нет данных), а к 2029 году увеличится до 1,5% (без учёта Кубы).

Номинальный ВВП Казахстана в текущих ценах в 2025 году составит по прогнозам 306,6 млрд долл. США, уступая среди стран-партнёров лишь Таиланду (545,3 млрд долл. США) и Малайзии (488,3 млрд долл. США). Тем временем среди стран-участниц БРИКС+ показатель РК выше, чем у Эфиопии (120,9 млрд долл. США), и чуть ниже, чем у Египта (345,9 млрд долл. США).

Официальное приглашение в БРИКС+ получили также Саудовская Аравия и Аргентина, совокупная доля которых в мировой экономике больше, чем у всех стран-партнёров БРИКС+. Так, номинальный ВВП Саудовской Аравии в 2025 году составит по прогнозам 1,1 трлн долл. США, а Аргентины — 574,2 млрд долл. США.

Впрочем, Саудовская Аравия ещё не определилась с вступление в БРИКС+, а Аргентина ответила отказом.

Отметим ещё один момент: в десятке крупнейших мировых экономик по прогнозируемому номинальному ВВП в 2025 году кроме стран G7 отмечены также Китай (2-е место), Индия (5-е место) и Бразилия (10-е место). Россия с 2,2 трлн долл. США должна занять 11-е место в мире.

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Информация предоставлена Finprom.kz



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