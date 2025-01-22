«Как «трампономика 2.0» может повлиять на нефть и Казахстан?». «Цены на картофель могут взлететь до 750 тенге». «Когда говядина в Казахстане станет деликатесом?». «Парадоксы экономической политики». «Как грузин из Москвы хочет сделать из Атырау Дубай»

Сетевой Казахстан 22 января 2025г.

TENGRINEWS . KZ . «Как “трампономика 2.0“ может повлиять на нефть и Казахстан?» — «Трампономика 2.0» — так в СМИ называют обновленную экономическую политику. Как первые шаги Дональда ТРАМПА на посту президента США, такие как изменения в нефтяной политике и введение высоких пошлин на импорт, могут отразиться на мировых ценах на нефть и повлиять на экономику Казахстана? Финансовый аналитик Андрей ЧЕБОТАРЕВ заявил, что предложения Дональда Трампа могут привести к значительному снижению цены на нефть вплоть до 50 долларов за баррель или ниже. При этом он подчеркнул, что увеличение добычи нефти в США будет нескоро. По его мнению, несмотря на снятие ограничений на бурение, для разработки новых скважин потребуется не менее полугода. «У правительства Казахстана есть план «Б» на этот случай. Наш бюджет сверстан по трем сценариям: базовому (цена на нефть 70 долларов за баррель), оптимистичному (цена 90 долларов и выше) и пессимистичному (50 долларов за баррель). То есть правительство готово к обвалу цены до 50 долларов«, — отметил эксперт.

CARAVAN . KZ . «Цены на картофель могут взлететь до 750 тенге: почему дорожает «второй хлеб»?» — Картофель в Алматы взлетел в цене до 400 тенге за килограмм, а к весне некоторые эксперты прогнозируют рост стоимости до 750 тенге… Для сравнения: булка хеба стоит 150-300 тенге, литр молока – 400-500 тенге. Выходит, килограмм картофеля сравним по цене с литром молока, и превышает стоимость хлеба. А ведь перед новогодними праздниками власти громко заявили о борьбе с инфляцией. Заместитель премьер-министр Серик ЖУМАНГАРИН поручил Министерству сельского хозяйства стабилизировать цены и обеспечить полки магазинов доступными продуктами. Для этого началось активное использование стабфондов. Но что-то пошло не так… Пока остается только наблюдать, как картофель, некогда доступный каждому, становится предметом роскоши.

«Когда говядина в Казахстане станет деликатесом?» — Цены на мясо вновь подскочили в Казахстане. Из-за падения курса тенге цена на базарах Алматы выросла сразу на 500 тенге за кило. А некоторые магазины прямо объявили, что пока прекращают торговлю говядиной. «Уважаемые покупатели! Сообщаем, что в нашем магазине до конца недели мясо будет временно отсутствовать. Причиной являются технические проблемы с поставками». Такое объявление сделал магазин EtMart в Алматы. В других магазинах цена подскочила на 500-700 тенге за кило. Кто-то ищет новых поставщиков, так как прежние не хотят торговать по старым ценам. На базарах цена выросла с 2800 тенге в ноябре до 3300 тенге в середине января.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Парадоксы экономической политики» — В стране не хватает денег ни на социальные проекты, ни на инфраструктурные, из-за чего правительство двумя руками залезает в Нацфонд и пытается распродать хоть какие-то активы. Правительство пытается увеличить доходы, повышая налоги и ужесточая администрирование. Расходы на инфраструктуру пытаются покрыть за счет повышения тарифов и отмены ценового регулирования. Социальные расходы пытаются частично переложить на крупный бизнес. И эта катавасия продолжается не первый год, причем выхода из ситуации не видно, поскольку каждый шаг только усугубляет ту или иную проблему. Государство залезает в карман бизнеса, который в итоге сокращает деловую активность и размер уплачиваемых налогов. Государство залезает в карман населению, чтобы увеличить социальные платежи ему же, но при этом регулярно разгоняя инфляцию, которая съедает всю индексацию зарплат, пенсий и стипендий. В чем же причина?.. Но нужно понимать и то, что нынешняя модель бюджетной политики самоубийственна для экономики.

FORBES . KZ . «Как грузин родом из Москвы хочет сделать из Атырау Дубай» — В июне 2024 года «со стапелей» Атырауского вагоностроительного завода сошел первый грузовой полувагон. Как обещает владелец завода Шота АБХАЗАВА, к 2027 году производство будет выпускать до 8000 вагонов, платформ и цистерн в год. «Это вечный бизнес, — говорит он. — У нас 9-я по территории страна в мире: расстояния такие, что железнодорожный транспорт будет основой логистики еще многие годы. Я даже не знаю, что с точки зрения законов природы может изменить это положение. Меня не будет, уйдет поколение моих детей, внуков, а заводы такого рода будут работать обязательно».

TIME . KZ . «Великая степь должна стать лесистой» — Акиматам поручено высаживать деревья и на деградированных пастбищах, и на непродуктивных сельхозугодьях. Премьер-министр Олжас БЕКТЕНОВ поручил также открывать новые полигоны и мусороперерабатывающие заводы. Такие задачи он поставил во вторник на заседании правительства в ходе обсуждения исполнения экологической инициативы главы государства “Таза Казахстан”.

«Тёмная сторона службы» — Представители Министерства обороны попытались объяснить, с чем связана противоестественная частота гибели казахстанских военнослужащих. Не успел завершиться процесс по делу об убийстве рядового срочной службы Марата БАРКУЛОВА 7 сентября на учениях в Мангистауской области, как республику потрясла новая трагедия, случившаяся в армии. 14 января в Сарыозекском гарнизоне в ходе полевых учебных занятий по боевой подготовке рядовой Дастан Курманбек погиб от огнестрельного ранения в грудь. Предварительная причина — нарушение правил обращения с оружием.

SPIK . KZ . «Суд присяжных в Казахстане: что с ним не так, и в какой реформе он нуждается?» — Восемнадцать лет назад, в феврале 2007-го, состоялся первый в истории Казахстана судебный процесс с участием присяжных заседателей. За минувшие годы они вынесли решения почти по двум тысячам уголовных дел, связанных преимущественно с убийствами. Насколько оправдала себя используемая в нашей стране модель суда присяжных? Соответствует ли она продекларированному верховной властью РК курсу на строительство «Справедливого Казахстана»? Ответить на эти вопросы мы попросили юриста, в прошлом адвоката по уголовным делам Надежду ЯНЧУК — И именно то обстоятельство, что профессиональный судья имеет возможность оказывать давление на присяжных (в совещательной комнате он, к сожалению, порой исполняет не только судейскую, но и «контрольно-надзорную» функцию в отношении представителей народа, призванных осуществлять правосудие), является основным недостатком данной модели.

VLAST . KZ . «Обществу грозят пальцем» — 17 января стало известно о задержании, а затем и об аресте автора паблика сатирических новостей «Qaznews24» Темирлана ЕНСЕБЕКА. Темирлан Енсебек пополнил внушительный список тех, кто оказался за решеткой за свои критические высказывания или активизм в последние несколько лет. Несмотря на регулярные разговоры о политическом реформировании Казахстана, реальность остается иной — журналисты и активисты сталкиваются со всем большим давлением властей. Эксперты ожидают, что репрессии продолжатся. Однако общество, на их взгляд, уже далеко от того, чтобы некритически воспринимать политический курс властей. Несмотря на видимую пассивность, в глазах граждан сложился негативный имидж действующего политического режима.

AZATTYQ . ORG . ««Не хотят выпускать живым». С заключенного требовали деньги за УДО, его брат обратился в полицию. Что произошло дальше?» — Начальник тюрьмы в Степногорске в Казахстане вымогал деньги с заключенного за содействие в условно-досрочном освобождении. Подполковника юстиции задержали с наличными, которые ему передал родственник осужденного. Итог: теперь уже бывший начальник учреждения на свободе, а оставшийся за решеткой заключенный подвергся пыткам и оказался на больничной койке в реанимации.

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