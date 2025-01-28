«Токаев не сторонник громких увольнений и публичных разборок». «Риски для Казахстана». «В Казахстане снова защищают семью Назарбаевых?». «Безусловный базовый доход: почему заволновались адепты «старого» Казахстана?». «Эхо кровавого Кантара»

Сетевой Казахстан 28 января 2025г.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Эксперты оценили шансы правительства Бектенова уйти в отставку» — 28 января 2025 года пройдет заседание правительства с участием президента Казахстана. Перед этим событием в соцсетях начали обсуждать возможную отставку кабина. Но есть ли для этого предпосылки? Расширенное заседание правительства с президентом проходит традиционно в начале года. Традицией уже стали и обсуждения судьбы правительства — отправит ли на заседании глава государства кабмин в отставку или нет. Что об этом думают политологи Талгат КАЛИЕВ, Данияр АШИМБАЕВ, Замир КАРАЖАНОВ и аналитик Сергей ДОМНИН. Политолог Замир Каражанов акцентирует внимание на том, что перестановки в правительстве, проводимые Токаевым, проходят без громких скандалов. Он считает, что если бы планировались значительные кадровые изменения, они произошли бы до расширенного заседания. «Если говорить об отставке отдельных министров, то я не думаю, что стоит ожидать резких решений. Перестановки, которые проводит Токаев, не сопровождаются резонансом. Например, замена главы Миннацэкономики или министра юстиции прошли в рутинном порядке, без ажиотажа. В целом Токаев не сторонник громких увольнений и публичных разборок».

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Риски для Казахстана» — Давосский форум представил некий доклад о рисках для разных стран на 2025-й год. Казахстанцы очень любят рейтинги и даже система госпланирования образца 2021 года была привязана во многом к рейтингам ВЭФ, но нынешние данные вызвали у большинства истерический хохот. Для Казахстана главным риском был указан вооруженный конфликт, для Азербайджана — «неблагоприятные последствия искусственного интеллекта», а среди рисков для Узбекистана значится «нехватка рабочей силы». Или эксперты с тонким чувством юмора попались, или исследование проводилось через «одно место»… Забавно, что коллеги накопали, что за казахстанскую часть исследования ВЭФ отвечала частная аналитическая структура, давно и плотно сидящая на правительственных контрактах и тендерах, выступающая в качестве эксперта при формировании государственной экономической политики. И возникает логический вопрос: это государство привлекает таких экспертов, продвигающих определенную повестку или эксперты сознательно формируют негативную картину в интересах внешнего и внутреннего лобби. С другой стороны, не исключено, что за такими оценками скрывается не объективный анализ ситуации, а просто мониторинг социальных сетей с его традициями крикливости и тотальной негативизации.

ORDA . KZ . «В Казахстане снова защищают семью Назарбаевых? Зачем засекретили информацию о здоровье экс-Елбасы» — 10 января 2025 года президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал поправки в закон, согласно которому сведения о состоянии здоровья и личной жизни бывших президентов и членов их семей отнесены к государственной тайне и запрещены к распространению. А поскольку бывший президент у Казахстана пока всего один — Нурсултан НАЗАРБАЕВ — можно смело утверждать, что новую норму «пропихнули» ради него. Orda.kz разбиралась, какая именно информация теперь стала госсекретом и зачем этот закон вообще нужен… Статус членов семьи закреплён в нескольких законодательных актах. В статье кодекса «О браке и семье» членами семьи официально считаются: родители, дети, усыновители, усыновлённые, полнородные и неполнородные братья и сёстры, дедушки, бабушки, внуки.

FORBES . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Демократия и экономика» — Эксперты пришли к выводу, что прямой связи между уровнем демократии и экономическим ростом нет. Казахстанские либералы любят повторять, что для экономического развития недостаточно простого наращивания инвестиций в основной капитал, требуется демократизация политического режима в стране. Но правящая элита к такому утверждению относится с изрядным скепсисом. Действительно, Казахстан добился значительных успехов в экономике, несмотря на то что разнообразными рейтинговыми агентствами наш политический режим определяется как автократический. В качестве примера можно привести большое количество явно недемократических стран, добившихся экономических успехов. Например, Китай, Сингапур или даже Россия… Все-таки демократизация Казахстану необходима.

SPIK . KZ . Куат АКИЖАНОВ, PhD, Аналитический центр Spik.kz – «Безусловный базовый доход: почему заволновались адепты «старого» Казахстана?» — В газете «Новое поколение» опубликовали «отповедь» на мою статью о безусловном базовом доходе. Признаться, прочитав ее, я расстроился. Но вовсе не потому, что в нем критикуют идею или меня лично. Огорчило другое: автор этого желчного злословия будто задался целью отвлечь внимание от такого серьезного вопроса, как введение ББД, через саркастическое упоминание моих научных степеней, а также через ссылки на все эти Санта-Фе, ультраглобалистов, теории заговоров и т.д., которые к сути вопроса имеют такое же отношение, как распространение «ковида» к высадке инопланетян на Землю. В наших публикациях мы призываем к экспертной оценке и цивилизованной дискуссии вокруг различных вопросов социально-экономического развития нашей страны – в данном случае экономической модели неолиберального капитализма, утвердившейся в Казахстане. В торопливо слепленной халтуре этого точно нет. Вместо взвешенного комментария и относящихся к делу рассуждений налицо сплошное наклеивание ярлыков: «тупиковый путь», «общество ходячих желудков», «отрицание труда», «словоблудие» и т.д.

AZATTYQ . ORG . «Бензин по 320? Отмена топливных субсидий в Казахстане: причины и последствия» — С 1 февраля Казахстан ожидает новый этап в экономической политике — предельные цены на сжиженный газ вырастут на 10 процентов в рознице и на 15 процентов в оптовой продаже. В перспективе правительство также планирует полностью отказаться от регулирования цен на бензин и дизельное топливо. Эти изменения, как полагают эксперты, приведут к резкому росту цен — до 40 процентов. Корреспондент «Азаттык Азия» изучала, что стоит за этим решением и как оно повлияет на жизнь казахстанцев?

CARAVAN . KZ . Сергей ТУНИК – «Какой толк от стабфондов: картофель в Казахстане подорожал и оказался заперт внутри страны» — 16 января правительство ввело запрет на экспорт картошки. Аж на ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ! «Ввиду возросшего спроса со стороны соседних стран. В особенности Узбекистана. И высоких экспортных цен. В текущем году экспорт картофеля вырос с 411 тысяч тонн до 605 тысяч… Ажиотажный спрос оказал влияние на внутренний рынок… Зафиксирован резкий рост цены до 605 тенге за килограмм», — сообщила пресс-служба правительства. «Принятые меры нацелены на обеспечение стабильности цен на картофель, недопущение необоснованного роста цены и запрет спекулятивных действий со стороны участников рынка… В случае нарушения законодательства по торговой деятельности, будут приняты меры воздействия на участников рынка». Последнее предложение, если честно, выглядит угрозой без каких-либо последствий для «участников» и «соучастников».

EXCLUSIVE . KZ . «Предприниматели стран ЕАЭС объединяются против обязательной маркировки товаров» — В Санкт-Петербурге в Смольном (резиденции губернатора города) состоялась конференция, где российские предприниматели, слетевшиеся со всех концов страны, озвучили представителям власти и депутатам Госдумы свою позицию по обязательной маркировке товаров. Как выяснилось, они, также, как и приглашенные ими казахстанские коллеги (последние принимали участие в форуме в режиме онлайн), категорически против обязательной маркировки. Напомним: казахстанские чиновники, лоббирующие маркировку, приводят в пример страны ЕАЭС, в первую очередь – Российскую федерацию. Но, как выяснилось на конференции в Санкт-Петербурге, их предприниматели требуют отсрочить новый этап маркировки, а то и вовсе пересмотреть подход к ее внедрению, назвав ее ранее «громадной машиной по выкачиванию денег».

CHECK-POINT.KZ. Жан АБИШЕВ – «Золото партии. Импульс политической конкуренции» — Согласно новому постановлению Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в наступившем 2025 году на содержание политических партий будет отпущено 15,2 млрд тенге. Напомню, что после выборов в марте 2023 года в парламент были избраны представители пяти партий. По подсчетам СМИ, партия Amanat, как имеющая наибольшее число депутатских мандатов, получит 8,7 млрд тенге. «Ауыл» — 1,7 млрд тенге. Третий показатель у партии Respublica — 1,3 млрд тенге. «Ак жолу» достанется 1,3 млрд тенге. НПК получит 1,1 млрд тенге. Меньше всех достанется бюджетных средств ОСДП, имеющей 4 мандата, — 846 млн тенге.

TIME . KZ . «Эхо кровавого Кантара» — Криминального авторитета Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман, приговорили к 20 годам заключения. Экс-главу пятого департамента КНБ Руслана ИСКАКОВА лишили свободы на 15 с половиной лет, а бывшего депутата маслихата Алматы Кайрата КУДАЙБЕРГЕНА — на восемь. Таким приговором в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы завершилось расследование январских беспорядков 2022 года. Всего на скамье подсудимых оказались 44 человека. Судебные разбирательства прошли в стенах следственного изолятора — другого подходящего помещения в Алматы не нашлось.

«Даже морг платежом красен» — Существующая в Казахстане система ОСМС сама ни от чего толком не застрахована и дышит на ладан. Правительственный час, с которого в мажилисе началась рабочая неделя, был посвящен разбору того, что делать государству с тем огромным и неподъемным чемоданом без ручки, который являет собой проклинаемое и гражданами, и чиновниками обязательное социальное медицинское страхование. По словам вице-спикера мажилиса Дании ЕСПАЕВОЙ, в начале года на встречах депутатов с населением много говорилось о недоступности и низком качестве медицинских услуг во всех регионах.

NP . KZ . «Не следуешь курсу — штраф!» — Усиление наказания нарушителей во благо общества? В Казахстане меняются размеры штрафов (и других видов наказаний) за административные правонарушения. Речь о многих сферах: это охрана труда, защита персональных данных и прав потребителей, правила обмена валюты и декларирования доходов. И, конечно, ответственность за нарушение правил дорожного движения. За что-то наказание усиливается, за другое, наоборот, смягчается. С 13 марта 2025 года вступает в силу большинство поправок, касающихся изменения размеров штрафов. Кратно усиливается ответственность за нарушение законодательства РК о персональных данных и их защите (статья 79 КОАП). Вместо 10 МРП для физлиц — 30. Для должностных лиц, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, юридических консультантов, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций — 60 МРП вместо 20. Вообще же максимальный штраф по этой статье может достигать 2 тысяч МРП.

ZAKON . KZ . «Списали и забыли: на окраине Алматы гниют около сотни городских автобусов» — Не так давно общественники нашли очередное кладбище автобусов. За высоким забором разваливаются не только старые, но и вполне пригодные машины. Их закупили несколько лет назад и сейчас все машины отправили на стоянку. Кому они принадлежат и что с ними будут делать, в материале… Стоянка автобусов находится на месте бывшего коммунального автопарка «Восток», что на окраине Алматы в микрорайоне Кайрат. Хранилище обнесено высоким забором с колючей проволокой. Однако попасть на территорию довольно легко. Похоже, что периметр никто не охраняет, и ворота буквально раскрыты настежь.

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