«Правительство упорно игнорирует запрет президента на создание единых операторов». «Хлеба и зрелищ – тупиковый путь к обществу всеобщего потребления». «Цена растет – падает спрос, а у нас наоборот». «Казахстан упустил возможность для развития майнинга»

Сетевой Казахстан 21 января 2025г.

EXCLUSIVE . KZ . Максим ЕЛИЗАРОВ — «Правительство упорно игнорирует запрет президента на создание единых операторов» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ неоднократно запрещал плодить искусственные монополии и призывал избавляться от существующих. Несмотря на это, правительство продолжает создавать всё больше новых единых операторов, а АЗРК не успевает следить за всеми изменениями и актуализировать созданный реестр… Таким образом, продолжающийся рост числа единых операторов противоречит озвученному президентом курсу на демонополизацию. Политика правительства, напротив, только усиливает роль государства в экономике, снижает прозрачность и создаёт дополнительные барьеры для бизнеса. Срыв введения моратория на создание новых единых операторов и игнорирование поручений президента ставят под сомнение готовность правительства к формированию реальной рыночной экономики.

NP . KZ . Андрей ЖДАНОВ – «Отрицание труда» — Хлеба и зрелищ – тупиковый путь к обществу всеобщего потребления. В Казахстане запущен пробный шар пропаганды общества ходячих желудков. Это сделал на портале Spik.kz заместитель руководителя одноименного аналитического центра, болашаковец, PhD (доктор), магистр Манчестерского и Вирджинского университетов, обладатель множества других званий и должностей Куат АКИЖАНОВ. Его статья «Безусловный базовый доход для всех: путь к построению здоровой экономики в РК» — суперпропаганда обозначенной в публикации идеи. Это безусловное преимущество Акижанова перед множеством авторов, трусливо предпочитающих пропаганде «формирование общественного мнения» и другие эвфемизмы. И за это доктору Акижанову респект и уважуха.

CARAVAN . KZ . ««Цена растет – падает спрос, а у нас наоборот» — что не так с вкладами в недвижимость» — Падение курса тенге спровоцировало спрос на недвижимость. Это в свою очередь подстегнуло цены на жилье… Причина внезапного роста спроса на жилье – общая финансовая неграмотность населения и его привычки, считает финансовый эксперт Андрей ЧЕБОТАРЕВ. Квартиры в валюте не выросли даже до уровня 2006 года. Был период, когда цены на жилье выросли в два раза. Но это было только один раз – когда раздавали деньги из пенсионного фонда. Но цены выросли только в тенге. Это время уже прошло, но сейчас произошла коррекция цены. А рост цен на первичном рынке – это жадность строительных компаний и низкий уровень финансовой грамотности населения, которые нашли друг друга. По основному закону экономики, когда падает цена — растет спрос, когда цена растет – падает спрос. А у нас случается наоборот. Причем как с долларом, так и с квартирами. Весной прошлого года, когда цены были низкими, а доллар дешевым, люди меньше покупали, чем сейчас, когда доллар 530, а строители нагло и беспринципно подняли цены. Да, их стройка зависит от импорта, но не на 100 %. И на текущие дома у них уже куплены стройматериалы, и рабочая сила в тенге оплачивается.

INFORMBURO . KZ . «К чему может привести пересмотр расчёта черты бедности?» — Черту бедности в Казахстане с этого года будут рассчитывать по-новому. Этот параметр теперь будут определять в размере 35% от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествующий кварталу обращения за назначением государственной адресной соцпомощи… Глава центра исследований «Сандж» социолог Жанар ДЖАНДОСОВА считает, что государство, предлагая новую система расчёта, исходит из возможностей бюджета, а они очень ограниченны… Экономист Марат КАИРЛЕНОВ говорит, что государство, безусловно, должно учитывать при борьбе с бедностью такие факторы, как, например, курс тенге, инфляция, геополитическая обстановка и международные стандарты определения черты бедности… Экономист и эксперт в сфере общественного мониторинга Жанат НУРГАЛИЕВ положительно оценивает инициативу Минтруда и соцзащиты населения. По его мнению, это сделано по рекомендации международных организаций и Всемирного банка. Госорганы при определении пособий будут смотреть, брала ли семья кредиты, анализировать движения по расходам и так далее.

FORBES . KZ . «Цифровое золото: как Казахстан упустил возможность для развития майнинга» — С лета 2021 по январь 2022 года Казахстан занимал второе место в мире по объему добытых биткоинов. По состоянию на январь 2022 года на долю РК приходилось 13,22% от мировой вычислительной мощности по майнингу — по этому показателю Казахстан уступал лишь США и Китаю. Эксперты пророчили Казахстану стать мировой державой по добыче биткоинов. Но пророчествам не суждено было сбыться. Как говорит Данияр МУБАРАКОВ, президент Ассоциации блокчейн и цифрового майнинга, сейчас эта сфера находится «не в таком хорошем положении», и Казахстан «даже не входит в пятерку стран, где развивается эта отрасль».

TIME . KZ . «Ценные кубометры» — В Алматы подорожает холодное водоснабжение. Вырастут цены и на канализацию. Как правило, тарифы на эти коммунальные услуги утверждают на пять лет, но при этом поставщик имеет право подавать заявку на корректировку цен в течение года неограниченное количество раз. Обычно такое происходит из-за инфляции, подорожания электричества или другого стратегического товара. И не всегда такие заявки одобряют. Но не в этот раз.

«ГСМ: на старте взлёта» — Правительство намерено отказаться от регулирования цен на бензин и топливо. Но при этом обещает не допустить резкого роста цен на ГСМ и усилить контроль на рынке. Каким образом все это возможно?

TENGRINEWS . KZ . «“Переделайте техпаспорт до 25 января или штраф“: в Минпроме предупредили о фантазии помогаек» — Жители Казахстана начали получать в домовые чаты рассылки о том, что с 25 января «выходит закон о запрете перепланировок». В сообщениях также говорится, что до этого времени необходимо успеть переделать техпаспорт, иначе придется заплатить штраф в размере более миллиона тенге. В Министерстве промышленности и строительства за ответили стоит ли верить рассылке — «Никаких изменений в законодательстве, связанных с запретом перепланировок и миллионными штрафами, с 25 января не будет. Информация является фейком. Мы предполагаем, что рассылки запустили так называемые помогайки. Они искусственно создают спрос на свои услуги, чтобы те, кто делал перепланировку, начали массово к ним обращаться, дабы как можно быстрее все узаконить».

SPIK . KZ . «Пять лет после кордайской трагедии: как изменился межэтнический климат в РК?» — Приближается пятилетняя годовщина казахско-дунганского столкновения, которое, напомним, случилось в феврале 2020-го и имело очень трагичные последствия. С тех пор каких-либо серьезных конфликтов на национальной почве в Казахстане не наблюдалось. Можно ли говорить об оздоровлении межэтнических отношений в стране и о том, что государству наконец-то удалось обеспечить баланс интересов различных этносов? Или же эти отношения, напротив, продолжают накапливать в себе определенные риски и угрозы, которые однажды могут привести к выплеску негативных проявлений? Серик БЕЙСЕМБАЕВ, социолог, директор исследовательского центра PaperLab: «Представители нацменьшинств увидели в этом «кейсе» большие риски для себя». Максим КРАМАРЕНКО, руководитель Института евразийской политики: «Этнического конфликта в чистом виде не существует». Ядикар ГАНИЕВ, гражданский активист: «Кордайские события привели к накоплению еще больших обид и претензий».

ORDA . KZ . Алия АСКАРОВА — «Как Медцентр управделами президента связан с алматинской ОПГ из психушки на Каблукова» — Мужчину похитили из психбольницы. Оформив у нотариуса доверенность на распоряжение квартирами, его самого упекли в другую лечебницу и там незаконно удерживали. Дальше ещё страшнее. Жертву вывезли за город на дачу, убили, захоронили под чужим именем, а недвижимость продали, поделив доход. Убийство пациента психбольницы на Каблукова стало самым жутким и показательным эпизодом в серии злодеяний алматинской банды врачей, полицейских, нотариусов и риелторов. В преступлении и заметании его следов задействованы все звенья криминальной цепи. При участии каких госструктур возможны такие преступления, рассказывает Orda.kz.

KZ . MEDIA . Данияр МОЛДАБЕКОВ — «Приговором все недовольны. Что решил суд по делу о пытках в Кошмамбете» — 17 января 2025 года в Карасайском районом суде Алматинской области вынесли приговор по делу о пытках в спецприемнике посёлка Кошмамбет во время Кантара. В этом деле было 44 потерпевших – граждане Казахстана и Узбекистана, а также кыргызский музыкант Викрам РУЗАХУНОВ — пожалуй, самый известный из переживших пытки. Серика Турпанбаева, Бауыржана Сопакова, Нурсултана Хамитова, Армана Шойбекова, Олжаса Айдарханова и бывшего замначальника ДП Алматы Берика Абильбекова приговорили к трем годам лишения свободы и взяли под стражу в зале суда. Их лишили званий и права работать в правоохранительных органах на протяжении трех лет. Подсудимые вину не признали. Их адвокаты планируют подать апелляцию. Защитники потерпевших тоже недовольны: они считают приговор мягким.

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