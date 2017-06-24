В Саудовской Аравии предотвратили теракт против паломников в Мекке

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Алматы. 24 июня. КазТАГ — Власти Саудовской Аравии заявили о предотвращении теракта, целью которого была мечеть аль-Харам в Мекке, сообщает Русская служба ВВС.

«Подозреваемый в подготовке нападения совершил самоподрыв, когда полицейские оцепили здание, в котором он находился. Здание (…) в результате взрыва обрушилось, 11 человек получили ранения, в их числе и стражи порядка», — говорится в сообщении.

Полиция также задержала еще пятерых подозреваемых в подготовке нападения на мечеть.

24 июня мусульмане всего мира отмечают окончание священного месяца Рамадан, во время которого верующие соблюдают строгий пост. В пятницу миллионы паломников со всего мира собрались в Мекке на праздник разговения.

Мечеть аль-Харам в Мекке — крупнейшая в мире, в ее внутреннем дворе находится главная святыня ислама — Кааба.

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