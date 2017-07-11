Астана. 11 июля. КазТАГ – На казахстанско-узбекской границе открыли два новых пункта пропуска: «Сырдарья» — «Малик» и «Целинный» — «Ок олтин», сообщила пресс-служба комитета государственных доходов министерства финансов РК.

«11 июля состоялось торжественное открытие данных пунктов пропуска, расположенных в Махтааральском районе Южно-Казахстанской области. Пункты открыты для пропуска физических лиц и легкового автотранспорта в упрощенном порядке (пропуск товаров в коммерческих целях не проводится). Общее время прохождения контроля и оформления будет занимать не более 7 минут», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

В комитете напомнили, что протокол к соглашению между правительствами двух стран о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую границу был подписан в ходе визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Казахстан 22-23 марта.

«В соответствии с данным протоколом стороны договорились об открытии двух новых пунктов пропуска: «Сырдарья» РК — «Малик» РУз и «Целинный» РК — «Ок олтин» РУз», — указывается в сообщении.