В Байконур прибыли экипажи 52/53 экспедиции на МКС

Байконур. 16 июля. КазТАГ – В Байконур из Звездного городка для проведения предстартовой подготовки прилетел основной экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-05», сообщает корреспондент КазТАГ.

Основной экипаж: космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт НАСА Рэндолф Брезник (США) и астронавт ESA Паоло Несполи (Италия) вместе со специалистами Центра подготовки космонавтов им. Ю.Гагарина приземлился в аэропорту Крайний в 15.50 по времени Астаны.

Самолет с дублирующим экипажем в составе: космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, астронавт NASA Марк Ванде Хай (США) и астронавт JAXA Норишиге Канаи (Япония) совершил посадку через 10 минут после основного экипажа.

Экипаж на летном поле встретили руководители космических и городских структур. После прохождения пограничного контроля экипажи «Союз МС-05» отправились в Испытательный учебно-тренировочный комплекс НИИ ЦПК им. Ю.Гагарина, расположенный на площадке 17 в городе Байконур. В этом центре экипажи будут жить до запуска и проведут заключительный этап подготовки к полету.

На 17 июля у экипажей запланирована первая тренировка – примерка полетных скафандров и осмотр транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-05» в монтажно-испытательном корпусе 254.

Старт ТПК «Союз МС-05» с 52/53 длительной экспедицией на МКС запланирован на 28 июля в 21.40 по времени Астаны.

Напомним, что 2 июня запуск с Байконура РН «Союз-ФГ» был перенесен из-за технических проблем с пилотируемым кораблем во время подготовки его к запуску на космодроме «Байконур».