5 человек пострадали во время урагана в ВКО

Усть-Каменогорск. 18 июля. КазТАГ – 5 человек пострадали во время урагана в Восточно-Казахстанской области, сообщает корреспондент агентства.

«После вчерашнего урагана, пронесшегося над Усть-Каменогорском, в первую городскую больницу обратились пять человек, в основном с царапинами. Всем была оказана необходимая медпомощь. Двоих сразу отпустили домой, трое госпитализированы», — сообщила сотрудник пресс-службы ДЧС ВКО Анастасия Скляр во вторник.

Как удалось узнать, один из госпитализированных – 82-летний мужчина, которого придавило сорванной ветром со здания ГЦВП крышей. По данным родственников мужчины, пострадавший – труженик тыла, он в тяжелом состоянии, ему срочно требуется кровь для переливания.

По поступившим данным ДЧС ВКО, в результате урагана были сорваны кровли с 35 объектов, в том числе это здания жилого помещения, хозяйственных построек, объекты здравоохранения, образования, культуры.

Также в ведомстве отмечают, что 16 июля во второй половине дня на основании информации «Казгидромет» спасатели через мобильное приложение и официальный сайт ведомства оповестили население о прогнозе на 17 июля, где говорилось об усилении ветра до 20 м/c.

«Соответствовала ли данная информация действительности – вопрос необходимо адресовать не в ЧС, а синоптикам», — говорится в сообщении.

Напомним, 17 июля в результате урагана в ВКО были повалены деревья, повреждены автомобили и в некоторых районах, таких как Глубоковский, Жарминский и Уланский была отключена электроэнергия.

По информации РГП «Казгидромет», в Усть-Каменогорске порывы ветра достигали 24 м/с, в с.Самарское Кокпектинского района – до 25м/с, в с.Селезенка Зыряновского района – до 34 м/с.