Уровень безработицы в Казахстане в июне вырос до 4,9%

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Астана. 18 июля. КазТАГ – Численность безработных в Казахстане, по оценке, в июне 2017 года составила 435,9 тыс. человек, уровень безработицы — 4,9% от численности экономически активного населения (в мае — 4,8%), указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, официально на конец июня этого года зарегистрированы в органах занятости в качестве безработных 94,3 тыс. человек, или 1,1% от численности экономически активного населения.

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