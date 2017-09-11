Актау. 11 сентября. КазТАГ – В Мангистау в ДТП погибли 7 человек из одной семьи, передает корреспондент агентства.

Авария произошла в поселке Бейнеу 10 сентября примерно в 19.00. Автомобиль Toyota Camry врезался в ограждение. По сообщению центра медицины катастроф, водитель и 6 пассажиров, двое из которых дети 2006 и 2001 годов рождения, погибли на месте.

«Машина была сильно деформирована, в результате чего два тела пришлось доставать из автомобиля при помощи специальной техники», — сообщили в центре медицины катастроф.

По информации очевидцев, в машине находилась семья – братья, сестра и их дети. Все они возвращались с тоя.