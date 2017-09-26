Астана. 26 сентября. КазТАГ — Казахстан ежегодно теряет урожай на 1,5 млн га из-за сельхозвредителей и некачественных пестицидов, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства (МСХ) РК.

«Ежегодно не дообрабатываются порядка 3,4 млн га, из которых на 1,5 млн га имеются вредители и болезни, что приводит к потере качества собранного урожая, остро стоит вопрос качества ввозимых и производимых пестицидов, применяемые пестициды на 60% импортные», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник по итогам заседания совета по аграрной политике, на котором были представлены дорожные карты развития приоритетных направлений АПК.

Так, в карте по производству средств защиты растений будет обеспечено субсидирование затрат СХТП на приобретение пестицидов и биопрепаратов (биоагентов) для борьбы с сорной растительностью, вредными и особо опасными вредными организмами, локализации и ликвидации карантинных объектов, а также возмещение затрат за уничтоженные плодовые деревья собственникам садов.

В целях обеспечения применения качественных пестицидов и защиты интересов СХТП будет внедрен пострегистрационный контроль за качеством и соответствием реализуемых пестицидов. Также будет рассмотрен вопрос поэтапной отмены уплаты НДС методом зачета на импортные пестициды. Ужесточены требования к государственной регистрации пестицидов.

Также отмечается, что в Казахстане остро стоит вопрос своевременного снабжения аграриев удобрениями. Ежегодно вносится 260-290 тыс. тонн удобрений в физическом весе, или 10% от потребности в них.

По результатам агрохимического обследования почв наблюдается высокая доля площадей с низким содержанием азота и фосфора.

В рамках карты развития агрохимии предлагается установить единые нормы внесения удобрений для каждой области, что позволит сэкономить Т3,9 млрд, за счет которых имеется возможность приобрести дополнительный объем удобрений, субсидировать основные виды удобрений, эффективные в местных условиях.

«В результате объем внесения удобрений увеличится с 261 до 777 тыс. тонн, или с 10% до 30% от потребности, ожидается прибавка урожайности с/х культур на 10-12%, улучшится состояние плодородия почв», — утверждают в МСХ.