Акимат Алматы обещает устранить все повреждения асфальта на улицах Алматы в течение суток

Алматы. 30 сентября. КазТАГ — Все повреждения нового дорожного покрытия городских улиц, появившиеся из-за прошедшего минувшей ночью в Алматы сильного ливня, устранят в течение суток, сообщили в управлении энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы.

По словам очевидцев, в пятницу напротив детского центра «Бобек» по улице Аскарова под водовозом провалился асфальт. Кроме того, асфальт провалился под грузовой машиной в микрорайоне «Калкаман». Проседание грунта также произошло в районе пересечения ул. Достык и Яссауи.

«В данное время определено порядка 4-5 участков, где после восстановления дорожного покрытия, связанного с плановой реконструкцией инженерных сетей, наблюдается несколько сегментов проседания грунта: ул. Аскарова, район пересечения ул. Достык и Яссауи, а также ул. Ашимова в мкр. «Калкаман-2», — сообщили в управлении.

По предварительным данным, причина сегментарного проседания асфальта — подмыв грунта выпавшими обильными осадками.

Ремонтные работы на указанных территориях проводят возводившие на данных участках новые инженерные сети стройкомпании: ТОО «Титан сервис», ТОО «Алвис» и АО «Алматыинжстрой».

По данным ведомства, до полного восстановления проезжей части улиц с укладкой асфальта проблемные места засыпаны песчано-гравийной смесью и выровнены. Беспрепятственный проезд для автотранспорта обеспечен.

Отмечается, что нарушение дорожного покрытия на функционирование инженерных сетей не повлияло.

«После установления полной картины произошедшего, к должностным лицам и организациям, действия которых привели к указанной ситуации, будут приняты жесткие административные меры», — добавили в управлении.