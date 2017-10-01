Алматы. 1 октября. КазТАГ — Казахстанский велогонщик Алексей Луценко стал победителем «Тура Алматы-2017», передает корреспондент агентства.

При этом А. Луценко, выигравший первый этап велогонки, стал только вторым во втором этапе. Первым финишировал датчанин Якоб Фульсанг, третьим — швейцарец Колин Крис Стусси.

Однако в общем зачете первое место занял А. Луценко, который в четвертый раз подряд выиграл «Тур Алматы». На второй строчке расположился француз Реми Ди Грегорио, на третьей — датчанин Я. Фульсанг.

Общий призовой фонд «Тура Алматы» составил 39 900 евро.

«Тур Алматы» — одна из крупнейших профессиональных велогонок в Средней Азии. В 2017 году гонка празднует пятилетие. «Тур Алматы-2017» впервые проходил в 2 этапа с 30 сентября по 1 октября и впервые прошел не в формате «критериум» (по кольцевому маршруту).