Мировые цены на нефть повысились

Алматы. 10 октября. КазТАГ – Цены на нефть по итогам торгов в понедельник на ведущих нефтяных биржах повысились. Такие данные опубликованы на сайтах сырьевых бирж Лондона и Нью-Йорка.

Средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составила в Лондоне на Inter Continental Exchange (ICE) — ICE Brent Crude Futures $55,79 (+0,17)/барр.

Средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light, Sweet Crude Oil $49,58 (+0,29)/барр.