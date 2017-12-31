В Берлине в Новый год появятся «зоны безопасности» для женщин

Алматы. 31 декабря. КазТАГ – Во время мероприятий по случаю празднования Нового года в Берлине площадь у Бранденбургских ворот впервые оборудуют «зонами безопасности» для женщин, пишут иностранные СМИ.

Как поясняет Der Tagesspiegel, эти зоны будут представлять собой координационные центры, в которых специально обученные сотрудники смогут помочь женщинам, пострадавшим от сексуальных домогательств или приставаний.

Таким образом, новые меры безопасности помогут избежать повторения событий двухлетней давности, когда в канун 2016 года выходцы из Северной Африки и арабских стран нападали на женщин в Кельне и других городах Германии, полагают правоохранители.

Организаторы «зон безопасности» призывают женщин, к которым будут приставать «агрессивные иностранцы», четко давать понять им, что их действия неприемлемы, и обращаться за помощью к другим людям.