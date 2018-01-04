На бухгалтерском портале Казахстана зафиксирована майнер-атака

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Алматы. 4 января. КазТАГ — На бухгалтерском портале Казахстана зафиксирована майнер-атака, сообщил Центр анализа и расследования кибератак (ЦАРКА).

«ЦАРКА предупреждает бухгалтеров Казахстана: вчера наша система WebTotem зафиксировала майнер на одном из главных бухгалтерских порталов Казахстана — www.balans.kz»,- говорится в сообщении центра в четверг.

По данным центра, наличие майнера подтверждает, что доступы на портал, вероятно, были скомпрометированы. А это значит, что мошенники могут иметь доступ к базе Казахстанских бухгалтеров и к их паролям на этом портале, а также возможность заменить файлы на портале различного рода вредоносными скриптами.

Также выяснилось, что на kodeks.kz и urist.kz также находится майнер. Все три ресурса находятся на одном сервере.

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