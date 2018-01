Алматы. 8 января. КазТАГ — Окружной суд Амстердама оставил без изменения решение о заморозке $5,2 млрд Нацфонда РК, сообщает Newswire.ca.

«5 января окружной суд Амстердама оставил без изменений прежнее решение от 8 сентября 2017 года об аресте акций фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» общей стоимостью $5,2 млрд в голландской компании KMG Kashagan B.V.», — приводится сообщении пресс-службы компании Анатолия и Габриэля Стати.

Отмечается, что суд Голландии постановил, что, хотя «Самрук-Казына» и является отдельным юридическим лицом, корпоративная цель «Самрук-Казына» полностью подчинена национальным интересам Казахстана, а значит, правительство Казахстана было и будет его единственным акционером. Суд пришел к выводу, что «Самрук-Казына» не имеет фактической экономической независимости от официальных властей Казахстана, и предположил, что «Самрук-Казына» был создан правительством РК с целью оградить активы Казахстана от кредиторов.

Между тем через свою долю в KMG Kashagan B.V. Казахстан участвует в Северо-Каспийском консорциуме, куда входят компании Eni, Royal Dutch Shell, Total, Китайская национальная нефтяная корпорация, ExxonMobil и Inpex.

Также поясняется, что Стати получили судебное решение по аресту казахстанской собственности в Люксембурге и Швеции, включая казахстанскую долю в Люксембургской группе Eurasian Resources Group, торговую дебиторскую задолженность Казахстану ряда люксембургских компаний, а также акции 33 шведских компаний стоимостью около $100 млн.

Напомним, ранее американская холдинговая компания The Bank of New York Mellon заморозила $22 млрд из активов Национального фонда Казахстана из-за судебного иска молдавского бизнесмена Анатолия Стати и его компании к правительству РК.

Разбирательство было начато в связи с решением международного арбитражного трибунала против Казахстана на сумму около $500 млн. Как уточнили ранее в министерстве юстиции РК, иск направлен на возмещение убытков и взыскание ущерба, вытекающих из сложной и широкомасштабной преступной схемы мошенничества, совершенной Стати через группу лиц и корпоративных структур. Также Казахстан ходатайствует о применении судебного запрета против молдавских бизнесменов.

26 октября в минюсте РК сообщили, что доводы о фактах мошенничества со стороны бизнесменов Стати не были рассмотрены по существу в шведском апелляционном процессе, и 9 декабря 2016 года апелляционный суд «Свеа» оставил в силе арбитражное решение. В связи с этим сообщалось о планах Казахстана обжаловать решение стокгольмского трибунала. Сообщается, что 21 декабря 2017 года Высокий суд в Лондоне отклонил требования Казахстана снять обременение с вышеупомянутых активов Национального фонда.

«Управляющий Нацфондом — Нацбанк РК — выдерживает взвешенную политику, стабильные активы вложены, эти активы остаются в собственности, приносят доходы. Риски ограничены суммой иска — это около $500 млн. Никогда $22 млрд никто не заберет», — заявил в свою очередь министр юстиции РК Марат Бекетаев.