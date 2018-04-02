Сотрудников двух СМИ в Алматы подозревают в распространении заведомо ложной информации

Алматы. 2 апреля. КазТАГ – Сотрудников двух казахстанских изданий в Алматы подозревают в распространении заведомо ложной информации, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел города.

«30 марта в ДВД города Алматы с заявлением обратился гражданин К. в отношении сотрудников двух интернет-порталов по факту распространения заведомо ложной информации. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ч. 3 ст. 274 (распространение заведомо ложной информации) УК РК. В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит», — сообщили в ДВД в понедельник.

Напомним, как сообщалось ранее, в Алматы в редакциях Forbes Kazakhstan и Ratel.kz проводятся обыски. В настоящий момент известно, что задержаны главный редактор Ratel.kz Марат Асипов, его заместитель Сапа Мекебаев и обозреватель Анна Калашникова, которых, как сообщил журналист портала Вадим Борейко, увезли на допрос в ДВД. Также, по его данным, задержан заместитель редактора журнала Forbes Kazakhstan Александр Воротилов.