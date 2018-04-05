Назарбаев предложил вместо имен присваивать номера улицам в Астане

Астана. 5 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. Президент РК Нурсултан Назарбаев раскритиковал названия улиц в Астане.

«Запутывают людей дороги Астаны. Разные участки одной дороги — разные названия. Кто так сделал? Почтальон запутается. И вообще, я же говорил — по названиям навести порядок. Кто их назначал когда-то? Как попало. Имеет отношение какое-то человек к этому городу, к стране, не имеет? Приходят, говорят, и вы называете именами этих людей?» — сказал Н. Назарбаев на совещании по развитию столицы в четверг.

При этом он предложить пронумеровывать улицы.

«Поставь номер. 13-й проспект нормально же работает. В Вашингтоне все улицы называют номерами и живут. Я вот даже не знаю, кто это такой — Мухамеджанов, Мухамедханов — кто это? Ничего хорошего нет — снова менять названия улиц и путать людей. Но вы наведите порядок. Назовите номер улицы — и все», — указал глава государства.