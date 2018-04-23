Генсек ООН признал, что Совбез в существующем виде не может решить международные проблемы

Алматы. 23 апреля. КазТАГ — Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал, что Совет безопасности в существующем виде не может решить международные проблемы, пишет ТАСС.

«Ясно одно, что холодная война вернулась. Но есть разница между тем, что было раньше и ситуацией сейчас. Теперь Соединенные Штаты и Россия не контролируют всех, как это было тогда. Многие страны очень активны в (ближневосточном – КазТАГ) регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Не существует двух однородных контролируемых блоков», — заявил А. Гутерриш в интервью телеканалу SVT.

«Во время предыдущей холодной войны существовали функции для диалога, контроля и коммуникации, чтобы гарантировать, что, когда возникнет риск конфронтации, события не будут выходить из-под контроля. Теперь больше нет тех механизмов», — добавил он.

По его словам, пока в СБ ООН существуют такие принципиальные разногласия, решить ситуацию вокруг Сирии невозможно.

«В Сирии присутствуют несколько разных армий, всевозможные ополченцы, боевики со всего мира, сталкиваются разные интересы, идет холодная война, есть конфликт между суннитами и шиитами, существуют и другие разногласия между различными частями региона», — отметил генсек ООН.

По его мнению, «очевидно наивно полагать, что ООН может магически решить все эти проблемы, особенно когда Совет безопасности настолько разрознен».

«У нас есть структурная проблема в СБ: он представляет тот мир, каким он выглядел после Второй мировой войны, СБ уже не представляет мир сегодня. Вето стало инструментом, который используется слишком часто. Существует дискуссия о реформах, чтобы СБ больше соответствовал сегодняшнему миру. Как я уже неоднократно говорил: без реформы Совета безопасности не будет полной реформы ООН», — полагает генсек.

Как отмечается, 21-22 апреля в местечке Бакокра в южной провинции Сконе проходила неформальная встреча СБ. Прибывшие на нее по приглашению Швеции члены СБ ООН, согласно программе, обсудили миротворческие операции организации, а также ситуацию в Сирии.

«У нас была очень конструктивная дискуссия, и мы приняли некоторые перспективные решения. Мы решили работать вместе, чтобы попытаться выйти из драматического тупика, в котором мы находились по вопросу ответственности за химические атаки в Сирии», — пояснил А. Гутерриш.

Совет безопасности ООН – постоянно действующий орган Организации Объединенных Наций, на который, в соответствии со ст. 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Относится к числу шести «главных органов» ООН.

В состав СБ входят 15 государств-членов – 5 постоянных и 10 непостоянных, избираемых Генеральной ассамблеей ООН на двухлетний срок по 5 каждый год. Соответствующие поправки в Устав ООН были внесены 17 декабря 1963 года резолюцией ГА ООН 1995 (XVIII) (до этого в Совет входило лишь 6 непостоянных членов). Согласно указанной резолюции, 10 непостоянных членов Совета безопасности избираются по географическому принципу. Председатели СБ сменяются ежемесячно согласно списку его государств-членов, расположенных по алфавиту английских названий.