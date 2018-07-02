США на полигоне в Неваде успешно испытали управляемую ядерную бомбу

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Алматы. 2 июля. КазТАГ – США на полигоне в Неваде успешно испытали управляемую ядерную бомбу проекта B61-12, сообщают «Известия».

«В испытаниях участвовали стратегические бомбардировщики Northrop B-2 Spirit. Всего прошли два теста. Задачей испытаний была демонстрация способности самолетов доставлять вооружение и неядерные функции бомбы. Эти квалификационные летные испытания демонстрируют, что дизайн B61-12 соответствует системным требованиям и демонстрирует прогресс программы B61-12 в соответствии с требованиями национальной безопасности», — рассказал в понедельник сотрудник Национального управления по ядерной безопасности энергетического департамента США – бригадный генерал Майкл Луттон.

Отмечается, что бомбу в неядерной сборке выпустили в начале июня военно-воздушные силы США и Национальное управление по ядерной безопасности.

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