США не хотят публично обозначать возможные сроки денуклеаризации КНДР

Алматы. 4 июля. КазТАГ — Американское внешнеполитическое ведомство не считает полезным публичное обозначение возможных сроков свертывания ядерных программ КНДР, сообщает ТАСС.

«Мы не считаем, что публичное объявление о приверженности графику (денуклеаризации КНДР – КазТАГ) полезно, но мы чрезвычайно откровенны и ясны насчет своих ожиданий в переговорах с северокорейцами», — сообщила представитель госдепартамента высокого ранга журналистам.

Уточняется, что ее просили пояснить, почему госсекретарь США Майкл Помпео, который 5 июля отправляется с визитом в Пхеньян, не рассуждает на публике о вероятных сроках денуклеаризации КНДР в отличие от помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Ранее Вашингтон признавал, что хотел бы добиться ликвидации ядерных и ракетных программ Пхеньяна к следующим президентским выборам в США, которые состоятся в ноябре 2020 года. Однако Дж. Болтон в минувшее воскресенье в эфире телекомпании CBS утверждал, что власти КНДР вместе с США могут свернуть свою ядерную, химическую и биологическую программы в течение 1 года.

Также сообщается, что, комментируя во вторник эту тему на регулярном брифинге для журналистов, начальник пресс-службы госдепартамента Хезер Науэрт отметила, что внешнеполитическое ведомство не намерено «вдаваться во все детали относительно идущих в настоящее время дискуссий» с Пхеньяном.

«Что же касается графика, то я знаю, что некоторые лица обозначают графики. Мы не собираемся обозначать график решения данного вопроса», — подчеркнула Х. Науэрт.

Она рассказала, что будет сопровождать М. Помпео в ходе предстоящего визита в столицу КНДР.

Кроме того, начальник пресс-службы госдепартамента добавила, что глава американской дипломатии берет с собой в эту поездку шесть корреспондентов из числа аккредитованных при госдепартаменте.

Как отмечается, М. Помпео уже дважды в текущем году был в Пхеньяне (в апреле и мае), его принимал, в том числе лидер КНДР Ким Чен Ын. Планируется, что Ким Чен Ын проведет встречу с М. Помпео и на этот раз. Как ожидается, стороны будут обсуждать пути реализации договоренностей, достигнутых на саммите в Сингапуре 12 июня.