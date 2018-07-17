Алматы. 17 июля. КазТАГ – «Фабрика мумий» обнаружена в древнейшем некрополе Египта, сообщает «Популярная механика».

«Ученые обнаружили на территории Саккары, древнейшего некрополя Египта, своеобразную «фабрику мумий» последней династии независимых фараонов, три десятка ее «клиентов» и множество артефактов, связанных с процессом бальзамирования тел», — сообщили в понедельник в министерстве по делам древностей Египта.

Отмечается, что раскопки на территории Саккары велись уже несколько лет. Археологи использовали самые современные методы естественных наук, в том числе трехмерные лазерные сканеры и радары.

«Открытие только одной драгоценной маски в этой мастерской само по себе стало уникальным событием для нас, так как все подобные артефакты, за исключением двух находок в первой половине XX века, были украдены расхитителями гробниц еще во времена античности», — сказал руководитель раскопок из немецого университета Тюбингена — профессор Рамадан Хуссейн.

Он уточнил, что 2 года назад его команда начала проводить раскопки на юге этого некрополя, где расположены гробницы XXVI династии фараонов, правившей Египтом после его освобождения от владычества Ассирии и во времена его покорения Персидской империей.

«Правители этой династии пытались вернуть былое могущество и славу Египта, восстановив старые культурные и религиозные традиции, в том числе и постройку богатых гробниц, храмов и прочих культовых сооружений, взяв за образец постройки и деяния фараонов времен Древнего царства. Подобные меры помогли объединить страну и изгнать ассирийцев, однако буквально через 100 лет Египет был захвачен новой «сверхдержавой» античности – персидской империей Ахеменидов, что положило конец его самостоятельной истории», — отметил ученый.

Он сообщил, что изначально его команда пыталась найти несколько знаменитых гробниц фараонов этой династии, открытых еще в конце XIX века и погребенных под новыми слоями песка и прочих наносов.

«Рядом с гробницей одного из чиновников фараона Амасиса II их радар обнаружил достаточно странное помещение квадратной формы, которое не было похоже на типичные гробницы времен 26-й династии. Оно было расположено на глубине 13 м, и его длина и ширина составляли примерно 5 м. Когда ученые проникли в это загадочное помещение, они обнаружили, что оно было не гробницей, а уникальной «мастерской мумий», — сказано в сообщении.

Внутри мастерской исследователи обнаружили 35 подготовленных мумий, 5 саркофагов, множество драгоценных или просто интересных артефактов, в том числе десятки погребальных статуэток-ушабти, символизировавших слуг усопших, льняные саваны, масла для мумификации, ванну для вымачивания тел в щелочи, золотую маску и инструкции по мумификации.

«Химический состав этих масел фактически полностью идентичен тем бальзамирующим материалам, которые были найдены в гробнице KV63 в Долине Царей, предположительно, принадлежащей Анхесенамон, жене Тутанхамона. Сейчас химики, египтологи и прочие ученые детально изучают все находки из этой «мастерской». Их анализ поможет понять, как поменялись традиции мумификации за тысячи лет истории Древнего Египта и почему эта мастерская была построена под землей, а не на ее поверхности», — заключил Р. Хуссейн.