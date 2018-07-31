Украинские и польские пограничники нашли аэродром контрабандистов, переправлявших сигареты в ЕС

Киев. 31 июля. КазТАГ – Айжан Бильченко. Украинские и польские пограничники разоблачили международную преступную группировку, которая самолетом переправляла контрабанду, в частности, сигареты, в европейские страны, сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

«Совместными усилиями правоохранителей Украины и Республики Польша удалось ликвидировать международный трансграничный канал незаконного перемещения из Украины в Польшу товаров, в том числе табачных изделий», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что преступники использовали самолет «Ан-2». Он был задержан на заброшенной взлетно-посадочной полосе вблизи одного из украинских сел Ровенской области. Самолет обыскали и изъяли как вещественное доказательство.

«Установлен ряд причастных лиц из числа граждан Украины и Польши, задокументирован факт организации последними канала противоправной деятельности, спланированы и проведены совместные действия по его ликвидации», — поясняют правоохранители.

В рамках расследования пограничники вместе с СБУ провели обыски в помещениях фигурантов в Волынской, Хмельницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях.

«Во время обысков изъяты ряд предметов и документов, в том числе топографические карты с нанесенными маршрутами, планы-схемы полетов, радиостанции, документация на самолет, и другие предметы, указывающие на причастность пяти фигурантов уголовного производства к совершению противоправных действий», — детализируется в сообщении.

Фигурантам, один из которых привлекался к пилотированию «Ан-2», инкриминируют нарушение правил международных полетов. Досудебное расследование завершено, дело передано в Ровенский городской суд.