В Украине облегчили процедуру получения ромами украинских паспортов

Киев. 1 августа. КазТАГ — Айжан Бильченко. Государственная миграционная служба Украины (ГМСУ) собирается облегчить процедуру получения паспортов ромами, проживающих в Украине, сообщает заместитель директора департамента по вопросам гражданства, паспортизации и регистрации ГМСУ Елена Палиенко.

«Одной из основных проблем получения паспортов ромами является отсутствие свидетельства о рождении или его потеря. Поэтому ГМСУ и министерство юстиции работают над налаживанием электронного взаимодействия (обмена между реестрами) для восстановления свидетельства о рождении, что устранит причину для отказа в предоставлении паспорта таким лицам», — говорится в сообщении в среду.

Также Е.Палиенко отметила, что, начиная с прошлого года ромы стали активнее получать паспорта. В 2014 году получили паспорт 2428 человек, в 2015 году — 2143, в 2016 году — 1607, в 2017 году — 3222, за первое полугодие 2018 — 1903. Больше всего паспортов получили в этом году ромы в Закарпатской области — 1151 человек, в Одесской — 227, Харьковской — 62, Донецкой — 79, Днепропетровской — 71, Николаевской — 49, Волынской — 42, других областях — до 20 человек.

В 2010 году были внесены изменения в законодательство, которые дают право цыганам регистрировать свое место проживания в социальных учреждениях и получать соответствующие свидетельства, что является основанием для получения паспорта гражданина Украины.

Кроме того, Е.Палиенко сообщила, что миграционной службой разработан законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно признания лицом без гражданства, что даст таким лицам возможность получить соответствующие свидетельства. И при проживании на территории Украины в указанном статусе более 2 лет они смогут получить вид на жительство.