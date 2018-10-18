11 онлайн-казино выявили в Казахстане в 2018 г.

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Астана. 18 октября. КазТАГ – Оксана Скибан. 11 онлайн-казино выявили в Казахстане в 2018 году, сообщил министр финансов Алихан Смаилов.

«Касательно совершенствования администрирования, то, в частности, для выявления теневых оборотов в текущем году нашим министерством выявлено 11 случаев веб-сайтов онлайн-казино. По ним были приняты соответствующие меры по прекращению их деятельности», — сказал А. Смаилов на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что вопрос борьбы с теневой экономикой – это один из «основных вызовов, которые стоят перед правительством, в том числе перед министерством финансов».

«У нас есть меры и законодательного характера, и административного характера», — добавил глава минфина.

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