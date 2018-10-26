Трех казахстанок казнили в Сирии за убийство своих соотечественниц и ребенка ради возвращения в Казахстан

Алматы. 26 октября. КазТАГ — Трех казахстанок казнили в Сирии за убийство своих соотечественниц и ребенка ради денег для возвращения в Казахстан, сообщает aktobetimes.kz.

«В адрес редакции поступила информация из чатов общественных организаций женщин Северного Кавказа, занимающихся вопросами возвращения на родину женщин и детей из Сирии. В ней говорится, что шесть казахстанок планировали тайно покинуть Сирию и перебраться в Турцию. Но из-за отсутствия денег и безысходности положения, трое из них убили своих же соотечественниц, не пожалев семилетнего ребенка», — говорится в сообщении в пятницу.

Забрав собранные ими деньги, женщины попытались бежать из «Халифата». Однако это им не удалось: их задержали боевики ДАИШ и передали шариатскому суду.

«В чатах общественных организаций женщин Северного Кавказа указывают имена совершивших эти ужасные преступления в борьбе за самовыживание и казненных в Сирии. Это молодые девушки из Актобе – Гульбану (религиозное имя УммМариям) и Дарина (УммМуса), из Тараза – Салтанат (УммАтика)», — уточняется в сообщении.

По данным из открытых источников, число выехавших в Сирию казахстанцев превышает 800 человек. По данным на июль 2018 года, это 120 мужчин, более 250 женщин и 500 несовершеннолетних детей.