Помощь стран СНГ в течение 24 часов подразумевает соглашение о реагировании на ядерные аварии

Астана. 2 ноября. КазТАГ – Баубек Коныров. Помощь стран Содружества независимых государств (СНГ) в течение 24 часов подразумевает соглашение «О взаимодействии государств-участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий», сообщил заместитель генерального директора государственной компании «Росатом» Николай Спасский.

«Направляется обращение, в оперативном режиме определяется формат содействия, формируется группа по оказанию помощи, располагающая специальной техникой, оборудование. Запрашивающая сторона обеспечивает приоритеты. По российской практике, если заранее четко отработать процедуры, такая группа может прибыть на объект через 24 часа, даже быстрее после обращения», — сообщил Н. Спасский на заседании совета глав правительств СНГ в пятницу.

Он отметил, что в странах Содружества эксплуатируются и сооружаются атомные энергоблоки, исследовательские ядерные установки, добывается уран, производится топливо для атомных станций, широко используются радиоактивные источники.

«Ядерные материалы, радиоактивные источники регулярно перемещаются через границы СНГ, тем не менее, единой системы оперативного реагирования о состоянии на сегодня на пространстве содружества нет. Это неправильно. Система нужна. Что нового содержится в этом соглашении? Во всех странах содружества будут определены специальные уполномоченные органы. На пространстве СНГ будут разработаны унифицированные формы оповещения. В соглашении подробно прописан алгоритм действий на случай, если одной из стран участниц потребуется помощь при ядерной или радиационной аварийной ситуации», — пояснил замглавы «Росатома».

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках соглашения ожидается внесение ряда изменений в межгосударственную целевую программу «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств».