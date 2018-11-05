Назарбаев примет участие в сессии совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане

Астана. 5 ноября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев примет участие в сессии совета коллективной безопасности (СКБ) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане, сообщает пресс-служба главы государства.

«8 ноября президент Казахстана примет участие в сессии СКБ ОДКБ в Астане», — сообщили в Акорде в понедельник.

В пресс-службе добавили, что на следующий день Н. Назарбаев прибудет в Петропавловск для участия в XV Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.