Назарбаев примет участие в сессии совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане

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Астана. 5 ноября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев примет участие в сессии совета коллективной безопасности (СКБ) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане, сообщает пресс-служба главы государства.

«8 ноября президент Казахстана примет участие в сессии СКБ ОДКБ в Астане», — сообщили в Акорде в понедельник.

В пресс-службе добавили, что на следующий день Н. Назарбаев прибудет в Петропавловск для участия в XV Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

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