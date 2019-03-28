Токаев освободил Курманова и Джумабекова от занимаемых должностей

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Астана. 28 марта. КазТАГПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Жаната Курманова и Армана Джумабекова от занимаемых должностей, сообщает Акорда.

«Распоряжением главы государства Курманов Жанат Бостанович освобожден от должности заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан», — говорится в сообщении в четверг.

Также распоряжением президента Арман Джумабеков освобожден от должности ответственного секретаря министерства национальной экономики Казахстана в связи с переходом на другую работу.

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