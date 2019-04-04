Нацбанк Казахстана намерен улучшить оценку качества активов банков за Т3,75 млрд

Алматы. 4 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Национальный банк Казахстана ищет консультантов по методологии, организации и контролю независимой оценки качества активов банков, объявил финансовый регулятор.

«Национальный банк ищет поставщиков консультационных услуг по подготовке и проведению независимой оценки качества активов банков второго уровня в части разработки методологии, организации работ по проекту и осуществления контроля качества реализации проекта», — говорится в тендерной документации, размещенной на официальном интернет-портале регулятора в четверг.

Общая сумма, выделенная для закупок, по условиям тендера составляет Т3,75 млрд.

Поставщик – центральный банк или государственный орган должен иметь, по требованиям тендера, опыт оценки качества активов, в том числе администрирования проекта по оценке качества активов, планирования программы оценки качества активов банков, создания и организации офиса управлением проектом, обеспечения контроля качества результатов и адаптации ранее примененной методологии оценки качества активов.