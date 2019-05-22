Алматы. 22 мая. КазТАГ — Когда бесплатный Wi-Fi запустят на всех действующих станциях и поездах алматинского метрополитена, рассказали в управлении городской мобильности Алматы.

«При поддержке акимата города Алматы на станции метро «Алмалы» в пилотном режиме запустили бесплатный Wi-Fi. Это вторая по счету станция, на которой действует сеть, до этого интернет был подключен на «Жибек жолы». К ноябрю текущего года планируется полное обеспечение покрытия Wi-Fi на всех действующих станциях и поездах», — говорится в сообщении управления, распространенном в среду.

По данным IT-службы «Транстелеком», на сегодняшний день зафиксировано около 400 подключений в день.

«С вводом в эксплуатацию новых станций «Сарыарка» и «Достык» протяженность первой линии метро увеличится на 3,1 км, а общая протяженность составит 13,4 км. Это позволит увеличить пассажиропоток в метрополитене до 86 тыс. человек в сутки», — отметили в управлении городской мобильности Алматы.