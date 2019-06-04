Алматы. 4 июня. КазТАГ – Добыча нефти на Кашагане достигла 370 тыс. барр в сутки, сообщает пресс-служба North Caspian Operating Company N.V. (NCOC).

«После повторного открытия первой добывающей скважины на морском комплексе месторождения Кашаган в результате безопасного и успешного завершения первого крупного капитального ремонта объем добычи нефти постепенно наращивался и в настоящее время достиг уровня 370 тыс. барр нефти в сутки», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Отмечается, что в целом, общий уровень эксплуатационной надежности «остается высоким и продолжает превышать ожидаемые показатели, при этом особое внимание уделяется обеспечению безопасности».

«Данный значительный основной этап в 370 тыс. барр нефти в сутки был достигнут компанией NCOC благодаря усердному и высокопрофессиональному труду всех вовлеченных сторон, а также благодаря совместным усилиям министерства энергетики Республики Казахстан, ТОО «PSA» и акционеров NCOC. Компания NCOC продолжает наращивать объемы добычи углеводородов с акцентом на обеспечение безопасности и стабильности производства», — добавили в пресс-службе.

Напомним, 28 сообщалось, что в 2019 году на Кашагане планируют добыть почти 13 млн тонн нефти и 8 млрд кубометров газа.