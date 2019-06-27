Сильная жара ожидается в пятницу в Атырауской области, в ЗКО возможен град

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Нур-Султан. 27 июня. КазТАГ – Сильная жара ожидается в пятницу в Атырауской области, в Западно-Казахстанской области возможен град, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 28 июня в Атырауской области местами ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, сильная жара 35-38 градусов. Вероятность шторма 80-85%», — говорится в распространенном в четверг штормовом предупреждении.

Днем 28 июня в ЗКО местами ожидаются гроза, град, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. В Уральске днем 28 июня ожидается ветер юго-западный порывы 18 метров в секунду. Синоптики оценивают вероятность шторма в 90-95%.

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