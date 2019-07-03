Доллар продолжает дорожать в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Нур-Султан. 3 июля. КазТАГ – Доллар США в среду относительно данных за вторник продолжил дорожать в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т382,2, а продажи – Т383,7.

В Алматы в пунктах обмена валют $1 в среднем покупают по Т382,5, а продают по Т384,3.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т382,5, а продажи – Т384.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на среду, составляет Т381,95.