Доллар незначительно подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 8 июля. КазТАГ – Доллар США относительно данных за субботу незначительно подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане $1 в обменных пунктах в среднем покупают по Т383,2, а продают по Т385,2.

В Алматы средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т384,2, а продажи – Т386.

В Шымкенте $1 в пунктах обмена валют в среднем покупают по Т384,4, а продают по Т385,5.

Официальный курс доллара США, установленный на понедельник Национальным банком Казахстана, составляет Т383,53.