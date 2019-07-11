Экс-президента Кыргызстана Атамбаева второй раз вызвали на допрос

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Алматы. 11 июля. КазТАГ — Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева второй раз вызвали на допрос, сообщает КирТАГ.

«Следственная служба МВД отправила экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву вторую повестку на допрос», — сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД) КР в четверг.

В ведомстве уточнили, что Атамбаеву направлена повестка, чтобы он явился на допрос в МВД КР 11 июля.

Также в министерстве добавили, что его вызывают для дачи показаний в качестве свидетеля.

Напомним, жогорку кенеш 27 июня лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности. Основанием послужило заключение депутатской комиссии, которая предъявила Атамбаеву шесть пунктов обвинения, пять из которых поддержаны генпрокуратурой. В частности, Атамбаеву инкриминируется незаконное обогащение, участие в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция в деле Бишкекской ТЭЦ и другие.

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Сам Атамбаев ни одно из предъявляемых ему претензий не признал и заявил, что намерен защищаться при попытке его задержания. «У меня есть именное оружие», — заявлял Атамбаев.

Первую повестку Атамбаеву отправили 8 июля. Тогда он отказался явиться на допрос в МВД, отослав всех к адвокату Сергею Слесареву. Со своей стороны, адвокат Слесарев заявлял, что «лишение Атамбаева статуса экс-президента незаконно, потому что он обладает им по закону от 2003 года, а постановление жогорку кенеша от 27 июня основано на редакции документа от 15 мая 2019 года». Адвокат также отмечал, что жогорку кенеш принял решение в нарушение Конституции, в которой не прописано право парламента на лишение экс-президента статуса.

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