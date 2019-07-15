Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 15 июля. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за субботу в понедельник изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.
В Нур-Султане в обменных пунктах средняя цена покупки $1 составляет Т383, а продажи – Т384,1.
В Алматы $1 в пунктах обмена валют в среднем покупают по Т383,2, а продают по Т384,8.
В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т383,5, а продажи – Т384,5.
Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на понедельник, составляет Т383,29.