Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 15 июля. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за субботу в понедельник изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане в обменных пунктах средняя цена покупки $1 составляет Т383, а продажи – Т384,1.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют в среднем покупают по Т383,2, а продают по Т384,8.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т383,5, а продажи – Т384,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на понедельник, составляет Т383,29.