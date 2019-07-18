Два участка по Абылай хана перекроют на время в ближайшие дни в Алматы

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Алматы. 18 июля. КазТАГ – Два участка по проспекту Абылай хана перекроют на время в ближайшие дни в Алматы, сообщает пресс-служба «Алматы жолдары».

«В связи с дорожно-ремонтными работами на проспекте Абылай хана участок от улицы Богенбай батыра до проспекта Жибек жолы с 18 июля 22.00 до 19 июля 6.00 будет перекрыт. В связи с дорожно-ремонтными работами на проспекте Абылай хана участок от проспекта Жибек жолы до улицы Макатаева с 19 июля 22.00 до 20 июля 6.00 будет перекрыт», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Гостям и жителям города рекомендовано заранее планировать свои маршруты во избежание пробок.

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