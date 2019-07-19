10 мер воздействия применили в отношении коллекторов-нарушителей в РК во II квартале 2019 года

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Алматы. 19 июля. КазТАГ – 10 мер воздействия применили в отношении коллекторов-нарушителей в Казахстане во II квартале 2019 года, сообщает пресс-служба Национального банка.

«По итогам выявленных нарушений в отношении коллекторских агентств во II квартале 2019 года применено 10 мер воздействия, в том числе: пять административных штрафов на сумму Т1 641 500; пять мер воздействия в виде письменных предписаний», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Как уточнили в Нацбанке, коллекторскими агентствами допущены нарушения, связанные с: нарушением правил осуществления коллекторской деятельности; осуществлением недобросовестных действий со стороны коллекторского агентства при взаимодействии с должником; несообщением при первичном контакте работником коллекторского агентства должнику информации, установленной правилами осуществления коллекторской деятельности; разглашением третьему лицу тайны коллекторской деятельности, тайны предоставления микрокрокредита; взаимодействием коллекторского агентства с должником после выражения последним несогласия на взаимодействие.

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