Нур-Султан. 23 июля. КазТАГ — Дождь, грозу, ветер и жару прогнозируют в трех областях Казахстана в ближайшие двое суток, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Утром и днем 24 июля в Костанайской области ожидается местами гроза. Днем ветер северо-западный, северный местами 18 м/с. 24 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, шквал. Днем местами град. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске 24 июля ожидается гроза, град. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. В Семее 24 июля ожидается гроза, град. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с», — говорится в штормовом предупреждении во вторник.

Также сообщается, что днем 24-25 июля в Мангистауской области местами сохраняется очень сильная жара +43.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-100%.