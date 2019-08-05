Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 5 августа. КазТАГ – Доллар США относительно данных за субботу в понедельник подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане $1 в обменных пунктах в среднем покупают по Т386,1, а продают по Т387,3.

В Алматы в пунктах обмена валют средняя цена покупки $1 составляет Т386,1, а продажи – Т387,7.

В Шымкенте в обменниках $1 в среднем покупают по Т386,5, а продают по Т387,6.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на понедельник, составляет Т385,76.

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