Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 5 августа. КазТАГ – Доллар США относительно данных за субботу в понедельник подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане $1 в обменных пунктах в среднем покупают по Т386,1, а продают по Т387,3.

В Алматы в пунктах обмена валют средняя цена покупки $1 составляет Т386,1, а продажи – Т387,7.

В Шымкенте в обменниках $1 в среднем покупают по Т386,5, а продают по Т387,6.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на понедельник, составляет Т385,76.