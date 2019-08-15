Нур-Султан. 15 августа. КазТАГ – Дожди с грозами, сильный ветер и пыльная буря ожидаются на большей части Казахстана в четверг, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождение атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, местами сильные с грозами. Местами ожидаются усиление ветра, пыльная буря, шквал, возможен град, на севере республики ночью и утром местами туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь, гроза. Днем возможен град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12, порывы 15 м/с. Температура днем +20+22, ночью +10+12.

В Алматы облачно, дождь, ночью сильный, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Днем +25+27, ночью +16+18.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура днем +26+28, ночью +15+17.

В Акмолинской области днем ожидается дождь, местами сильный с грозой, ночью местами – кратковременный дождь с грозой, местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, возможен град, ночью и местами – туман. Днем +17+22, ночью +8+13.

В Северо-Казахстанской области днем ожидается дождь, местами сильный с грозой, ночью – дождь, местами с грозой, местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, возможен град. Температура днем +19+24, ночью +10+15.

В Жамбылской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ожидаются шквал, утром и днем усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, возможен град, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +14+19.

В Туркестанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, шквал, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с с пыльной бурей, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +26+31, ночью +15+20.

В Павлодарской области днем ожидается дождь, местами сильный с грозой, ночью местами – кратковременный дождь с грозой, местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, днем местами возможен град. Днем +20+25, ночью +12+17.

В Костанайской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, шквал, днем усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. Температура днем +20+25, ночью +10+15.

В Карагандинской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами – туман, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +17+22, ночью +10+15.

В Актюбинской области ночью ожидается небольшой дождь, местами ожидается туман, местами на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +20+25, ночью +10+15.

В Восточно-Казахстанской области днем ожидается дождь, местами с грозой, ночью местами – кратковременный дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +10+15.

В Алматинской области днем ожидается дождь, местами с грозой, ночью – дождь, местами сильный с грозой, местами ожидается шквал, усиление ветра 18-23 м/с. Температура днем +25+30, ночью +13+18.

В Кызылординской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью и утром местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +12+17.

В Мангистауской области температура днем +25+30, ночью +13+18.

В Атырауской области днем +28+33, ночью +13+18.

В Западно-Казахстанской области температура днем +25+30, ночью +11+16.

«В ближайшие сутки на горных реках юга и востока республики будут наблюдаться небольшие колебания уровней воды. На горных реках Алматинской области в связи прогнозом сильных (местами) дождей ожидается увеличение водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.