Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 2 сентября. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за субботу в понедельник изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т386,9, а продажи – Т388,4.

В Алматы $1 в обменниках покупают в среднем по Т387,4, а продают по Т388,9.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т387,5, а продажи – Т388,7.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на понедельник, составляет Т387,46.