Факт обнаружения на объездной трассе трупов 28 лошадей расследуют в Нур-Султане

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Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ — Факт обнаружения на объездной трассе трупов 28 лошадей расследуют в Нур-Султане, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции (ДП).

«17 сентября около 10.15 в дежурную часть центра оперативного управления ДП Нур-Султана поступило сообщение от очевидца, что на объездной трассе Нур-Султан – Кокшетау обнаружены трупы 28 лошадей. На расстоянии около 200 м от дороги были обнаружены трупы животных в количестве 28 голов. Департаментом полиции проводится досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

В департаменте отметили, что в настоящее время сотрудниками полиции установлено, что трупы лошадей выгрузили из грузовой автомашины.

«Предварительной причиной смерти животных явилась нехватка воздуха в закрытой автомашине», — следует из сообщения.

Отмечается, что инспекторами ветеринарной службы, также прибывшими на место, с каждого трупа лошади были взяты образцы ткани для проведения исследования на наличие заболеваний.

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«В настоящее время трупы животных транспортированы сотрудниками ТОО «ВетСервис» на территорию ГКП на ПХВ «Астана Эко-Полигон НС», где и были кремированы», — проинформировали в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Ситуацию прокомментировали и в управлении контроля и качества городской среды Нур-Султана.

«Трупы лошадей перевезли на автотранспорте марки «КамАЗ» на территорию свалки «Эко-Полигон» и уничтожили в мобильных печах-инсинераторах. С трупов павших лошадей отобраны пробы и доставлены в Акмолинский областной филиал РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства РК для исключения инфекционных заболеваний», — следует из сообщения.

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